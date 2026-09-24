Highlights Somerset vs Surrey First class County Championship 24.09.2026
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 4 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Pretorius to Patel, 0 runs
Pretorius to Patel, 0 runs
Pretorius to Patel, wide
Pretorius to Patel, 0 runs
Pretorius to Patel, 0 runs
Pretorius to Patel, 4 runs
Pretorius to Patel, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Pretorius to Patel, 0 runs
Pretorius to Patel, 0 runs
Pretorius to Patel, 0 runs
Pretorius to Patel, 0 runs
Pretorius to Patel, 0 runs
Pretorius to Patel, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Overton to Patel, 0 runs
Overton to Patel, 0 runs
Overton to Patel, 2 runs
Overton to Patel, 0 runs
Overton to Sibley, 1 run
Overton to Sibley, 0 runs
Leach to Patel, 0 runs
Leach to Patel, 0 runs
Leach to Sibley, 1 run
Leach to Sibley, 0 runs
Overton to Patel, 0 runs
Overton to Patel, 0 runs
Overton to Patel, 0 runs
Overton to Patel, 0 runs
Overton to Sibley, 1 run
Overton to Sibley, 0 runs
Leach to Patel, 0 runs
Leach to Patel, 0 runs
Leach to Patel, 0 runs
Leach to Burns, appeal, wicket (caught - Burns)
Leach to Burns, 0 runs
Leach to Sibley, 1 run
Overton to Burns, 4 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 2 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 6 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Burns, 1 run
Leach to Burns, 0 runs
Leach to Burns, 6 runs
Leach to Burns, 0 runs
Leach to Burns, 4 runs
Gregory to Sibley, 2 runs
Gregory to Burns, 1 run
Gregory to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Sibley, 0 runs
Leach to Burns, 1 run
Gregory to Sibley, 4 runs
Gregory to Sibley, 0 runs
Gregory to Sibley, 0 runs
Gregory to Sibley, 0 runs
Gregory to Sibley, 0 runs
Gregory to Sibley, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Overton to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 1 run
Gregory to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 0 runs
Overton to Sibley, 0 runs
Overton to Sibley, 0 runs
Overton to Sibley, 0 runs
Overton to Sibley, 0 runs
Overton to Sibley, 0 runs
Overton to Sibley, 0 runs
Gregory to Sibley, 1 run
Gregory to Sibley, 0 runs
Gregory to Sibley, 0 runs
Gregory to Sibley, 0 runs
Gregory to Burns, 1 run
Gregory to Burns, 0 runs
Overton to Sibley, 0 runs
Overton to Sibley, 0 runs
Overton to Sibley, 4 runs
Overton to Sibley, 2 runs
Overton to Sibley, 0 runs
Overton to Sibley, 0 runs
Gregory to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 2 runs
Gregory to Burns, 4 runs
Gregory to Burns, 0 runs
Gregory to Burns, 0 runs