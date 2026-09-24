Highlights Somerset vs Surrey First class County Championship 24.09.2026

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First class

SOM
SOM
SUR
SUR

(21 ov.) 61/1

21.4
.

Leach to Sibley, 0 runs

21.3
4

Leach to Sibley, 4 runs

21.2
.

Leach to Sibley, 0 runs

21.1
.

Leach to Sibley, 0 runs

20.6
.

Pretorius to Patel, 0 runs

20.5
.

Pretorius to Patel, 0 runs

20.5
1

Pretorius to Patel, wide

20.4
.

Pretorius to Patel, 0 runs

20.3
.

Pretorius to Patel, 0 runs

20.2
4

Pretorius to Patel, 4 runs

20.1
.

Pretorius to Patel, 0 runs

19.6
.

Leach to Sibley, 0 runs

19.5
.

Leach to Sibley, 0 runs

19.4
.

Leach to Sibley, 0 runs

19.3
.

Leach to Sibley, 0 runs

19.2
.

Leach to Sibley, 0 runs

19.1
.

Leach to Sibley, 0 runs

18.6
.

Pretorius to Patel, 0 runs

18.5
.

Pretorius to Patel, 0 runs

18.4
.

Pretorius to Patel, 0 runs

18.3
.

Pretorius to Patel, 0 runs

18.2
.

Pretorius to Patel, 0 runs

18.1
.

Pretorius to Patel, 0 runs

17.6
.

Leach to Sibley, 0 runs

17.5
.

Leach to Sibley, 0 runs

17.4
.

Leach to Sibley, 0 runs

17.3
.

Leach to Sibley, 0 runs

17.2
.

Leach to Sibley, 0 runs

17.1
.

Leach to Sibley, 0 runs

16.6
.

Overton to Patel, 0 runs

16.5
.

Overton to Patel, 0 runs

16.4
2

Overton to Patel, 2 runs

16.3
.

Overton to Patel, 0 runs

16.2
1

Overton to Sibley, 1 run

16.1
.

Overton to Sibley, 0 runs

15.6
.

Leach to Patel, 0 runs

15.5
.

Leach to Patel, 0 runs

15.4
1

Leach to Sibley, 1 run

15.3
.

Leach to Sibley, 0 runs

14.6
.

Overton to Patel, 0 runs

14.5
.

Overton to Patel, 0 runs

14.4
.

Overton to Patel, 0 runs

14.3
.

Overton to Patel, 0 runs

14.2
1

Overton to Sibley, 1 run

14.1
.

Overton to Sibley, 0 runs

13.6
.

Leach to Patel, 0 runs

13.5
.

Leach to Patel, 0 runs

13.4
.

Leach to Patel, 0 runs

13.3
W

Leach to Burns, appeal, wicket (caught - Burns)

13.2
.

Leach to Burns, 0 runs

13.1
1

Leach to Sibley, 1 run

12.6
4

Overton to Burns, 4 runs

12.5
.

Overton to Burns, 0 runs

12.4
.

Overton to Burns, 0 runs

12.3
.

Overton to Burns, 0 runs

12.2
.

Overton to Burns, 0 runs

12.1
.

Overton to Burns, 0 runs

11.6
.

Leach to Sibley, 0 runs

11.5
.

Leach to Sibley, 0 runs

11.4
2

Leach to Sibley, 2 runs

11.3
.

Leach to Sibley, 0 runs

11.2
.

Leach to Sibley, 0 runs

11.1
.

Leach to Sibley, 0 runs

10.6
.

Overton to Burns, 0 runs

10.5
6

Overton to Burns, 6 runs

10.4
.

Overton to Burns, 0 runs

10.3
.

Overton to Burns, 0 runs

10.2
.

Overton to Burns, 0 runs

10.1
.

Overton to Burns, 0 runs

9.6
.

Leach to Sibley, 0 runs

9.5
1

Leach to Burns, 1 run

9.4
.

Leach to Burns, 0 runs

9.3
6

Leach to Burns, 6 runs

9.2
.

Leach to Burns, 0 runs

9.1
4

Leach to Burns, 4 runs

8.6
2

Gregory to Sibley, 2 runs

8.5
1

Gregory to Burns, 1 run

8.4
.

Gregory to Burns, 0 runs

8.3
.

Gregory to Burns, 0 runs

8.2
.

Gregory to Burns, 0 runs

8.1
.

Gregory to Burns, 0 runs

7.6
.

Leach to Sibley, 0 runs

7.5
.

Leach to Sibley, 0 runs

7.4
.

Leach to Sibley, 0 runs

7.3
.

Leach to Sibley, 0 runs

7.2
.

Leach to Sibley, 0 runs

7.1
1

Leach to Burns, 1 run

6.6
4

Gregory to Sibley, 4 runs

6.5
.

Gregory to Sibley, 0 runs

6.4
.

Gregory to Sibley, 0 runs

6.3
.

Gregory to Sibley, 0 runs

6.2
.

Gregory to Sibley, 0 runs

6.1
.

Gregory to Sibley, 0 runs

5.6
.

Overton to Burns, 0 runs

5.5
.

Overton to Burns, 0 runs

5.4
.

Overton to Burns, 0 runs

5.3
.

Overton to Burns, 0 runs

5.2
.

Overton to Burns, 0 runs

5.1
.

Overton to Burns, 0 runs

4.6
1

Gregory to Burns, 1 run

4.5
.

Gregory to Burns, 0 runs

4.4
.

Gregory to Burns, 0 runs

4.3
.

Gregory to Burns, 0 runs

4.2
.

Gregory to Burns, 0 runs

4.1
.

Gregory to Burns, 0 runs

3.6
.

Overton to Sibley, 0 runs

3.5
.

Overton to Sibley, 0 runs

3.4
.

Overton to Sibley, 0 runs

3.3
.

Overton to Sibley, 0 runs

3.2
.

Overton to Sibley, 0 runs

3.1
.

Overton to Sibley, 0 runs

2.6
1

Gregory to Sibley, 1 run

2.5
.

Gregory to Sibley, 0 runs

2.4
.

Gregory to Sibley, 0 runs

2.3
.

Gregory to Sibley, 0 runs

2.2
1

Gregory to Burns, 1 run

2.1
.

Gregory to Burns, 0 runs

1.6
.

Overton to Sibley, 0 runs

1.5
.

Overton to Sibley, 0 runs

1.4
4

Overton to Sibley, 4 runs

1.3
2

Overton to Sibley, 2 runs

1.2
.

Overton to Sibley, 0 runs

1.1
.

Overton to Sibley, 0 runs

0.6
.

Gregory to Burns, 0 runs

0.5
.

Gregory to Burns, 0 runs

0.4
2

Gregory to Burns, 2 runs

0.3
4

Gregory to Burns, 4 runs

0.2
.

Gregory to Burns, 0 runs

0.1
.

Gregory to Burns, 0 runs