Highlights Worcestershire vs Derbyshire First class County Championship 24.09.2026

Live
First class

WOR
WOR

(18 ov.) 72/2

DER
DER
18.4
.

Potts to Hose, 0 runs

18.3
2

Potts to Hose, 2 runs

18.2
4

Potts to Hose, 4 runs

18.1
.

Potts to Hose, 0 runs

17.6
1

Andersson to Hose, 1 run

17.5
.

Andersson to Hose, 0 runs

17.4
.

Andersson to Hose, 0 runs

17.3
1

Andersson to Libby, 1 run

17.2
1

Andersson to Hose, 1 run

17.1
1

Libby plays a defensive stroke for a run.

16.6
.

Potts to Hose, 0 runs

16.5
.

Potts to Hose, 0 runs

16.4
.

Potts to Hose, 0 runs

16.3
.

Potts to Hose, 0 runs

16.2
.

Potts to Hose, 0 runs

16.1
.

Potts to Hose, 0 runs

15.6
.

Andersson to Libby, 0 runs

15.5
.

Andersson to Libby, 0 runs

15.4
.

Andersson to Libby, 0 runs

15.3
1

Andersson to Hose, 1 run

15.2
.

Andersson to Hose, 0 runs

15.1
.

Andersson to Hose, 0 runs

14.6
.

Potts to Libby, 0 runs

14.5
1

Potts to Hose, 1 run

14.4
.

Potts to Hose, 0 runs

14.3
.

Potts to Hose, 0 runs

14.2
.

Potts to Hose, 0 runs

14.2
2

Potts to Hose, 2 no balls

14.1
.

Potts to Hose, 0 runs

13.6
1

Andersson to Hose, 1 run

13.5
.

Andersson to Hose, 0 runs

13.4
.

Andersson to Hose, 0 runs

13.3
4

Andersson to Hose, 4 runs

13.2
.

Andersson to Hose, 0 runs

12.6
1

Mohammad Abbas to Hose, 1 run

12.5
.

Mohammad Abbas to Hose, 0 runs

12.4
.

Mohammad Abbas to Hose, 0 runs

12.3
.

Mohammad Abbas to Hose, 0 runs

12.2
.

Mohammad Abbas to Hose, 0 runs

12.1
.

Mohammad Abbas to Hose, 0 runs

11.6
.

Andersson to Libby, 0 runs

11.5
.

Andersson to Libby, 0 runs

11.4
.

Andersson to Libby, 0 runs

11.3
4

Andersson to Libby, 4 runs

11.2
2

Andersson to Libby, 2 runs

11.1
.

Andersson to Libby, 0 runs

10.6
W

Mohammad Abbas to Edavalath, appeal, wicket (caught - Edavalath)

10.5
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

10.4
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

10.3
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

10.2
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

10.1
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

9.6
.

Reece to Libby, 0 runs

9.5
.

Reece to Libby, 0 runs

9.4
.

Reece to Libby, 0 runs

9.3
.

Reece to Libby, 0 runs

9.2
.

Reece to Libby, 0 runs

9.1
4

Reece to Libby, 4 runs

8.6
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

8.5
2

Mohammad Abbas to Edavalath, 2 runs

8.4
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

8.3
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

8.2
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

8.1
1

Mohammad Abbas to Libby, 1 run

7.6
2

Reece to Edavalath, 2 runs

7.5
2

Reece to Edavalath, 2 runs

7.4
.

Reece to Edavalath, 0 runs

7.3
.

Reece to Edavalath, 0 runs

7.2
.

Reece to Edavalath, 0 runs

7.1
4

Reece to Edavalath, 4 runs

6.6
1

Mohammad Abbas to Edavalath, 1 run

6.5
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

6.4
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

6.3
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

6.2
.

Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs

6.1
W

Mohammad Abbas to Lategan, appeal, wicket (caught - Lategan)

5.6
.

Reece to Libby, 0 runs

5.5
.

Reece to Libby, 0 runs

5.4
.

Reece to Libby, 0 runs

5.3
.

Reece to Libby, 0 runs

5.2
.

Reece to Libby, 0 runs

5.1
.

Reece to Libby, 0 runs

4.6
.

Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs

4.5
.

0 runs

4.4
.

Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs

4.3
.

Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs

4.2
2

Mohammad Abbas to Lategan, 2 runs

4.1
2

Mohammad Abbas to Lategan, 2 runs

3.6
.

Potts to Libby, 0 runs

3.5
1

Potts to Lategan, 1 run

3.4
.

Potts to Lategan, 0 runs

3.3
.

Potts to Lategan, 0 runs

3.2
4

Potts to Lategan, 4 runs

3.1
1lb

Libby defends for one leg bye.

2.6
.

Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs

2.5
4

Mohammad Abbas to Lategan, 4 runs

2.4
3

Mohammad Abbas to Libby, 3 runs

2.3
.

Mohammad Abbas to Libby, 0 runs

2.2
.

Mohammad Abbas to Libby, 0 runs

2.1
.

Mohammad Abbas to Libby, 0 runs

1.6
4

Potts to Lategan, 4 runs

1.5
.

Potts to Lategan, 0 runs

1.4
4

Potts to Lategan, 4 runs

1.3
.

Potts to Lategan, 0 runs

1.2
4

Potts to Lategan, 4 runs

1.1
.

Potts to Lategan, 0 runs

0.6
.

Mohammad Abbas to Libby, 0 runs

0.5
.

Mohammad Abbas to Libby, 0 runs

0.4
.

Mohammad Abbas to Libby, 0 runs

0.3
1

Mohammad Abbas to Lategan, 1 run

0.2
.

Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs

0.1
.

Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs