Highlights Worcestershire vs Derbyshire First class County Championship 24.09.2026
Potts to Hose, 0 runs
Potts to Hose, 2 runs
Potts to Hose, 4 runs
Potts to Hose, 0 runs
Andersson to Hose, 1 run
Andersson to Hose, 0 runs
Andersson to Hose, 0 runs
Andersson to Libby, 1 run
Andersson to Hose, 1 run
Libby plays a defensive stroke for a run.
Potts to Hose, 0 runs
Potts to Hose, 0 runs
Potts to Hose, 0 runs
Potts to Hose, 0 runs
Potts to Hose, 0 runs
Potts to Hose, 0 runs
Andersson to Libby, 0 runs
Andersson to Libby, 0 runs
Andersson to Libby, 0 runs
Andersson to Hose, 1 run
Andersson to Hose, 0 runs
Andersson to Hose, 0 runs
Potts to Libby, 0 runs
Potts to Hose, 1 run
Potts to Hose, 0 runs
Potts to Hose, 0 runs
Potts to Hose, 0 runs
Potts to Hose, 2 no balls
Potts to Hose, 0 runs
Andersson to Hose, 1 run
Andersson to Hose, 0 runs
Andersson to Hose, 0 runs
Andersson to Hose, 4 runs
Andersson to Hose, 0 runs
Mohammad Abbas to Hose, 1 run
Mohammad Abbas to Hose, 0 runs
Mohammad Abbas to Hose, 0 runs
Mohammad Abbas to Hose, 0 runs
Mohammad Abbas to Hose, 0 runs
Mohammad Abbas to Hose, 0 runs
Andersson to Libby, 0 runs
Andersson to Libby, 0 runs
Andersson to Libby, 0 runs
Andersson to Libby, 4 runs
Andersson to Libby, 2 runs
Andersson to Libby, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, appeal, wicket (caught - Edavalath)
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Reece to Libby, 0 runs
Reece to Libby, 0 runs
Reece to Libby, 0 runs
Reece to Libby, 0 runs
Reece to Libby, 0 runs
Reece to Libby, 4 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 2 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Libby, 1 run
Reece to Edavalath, 2 runs
Reece to Edavalath, 2 runs
Reece to Edavalath, 0 runs
Reece to Edavalath, 0 runs
Reece to Edavalath, 0 runs
Reece to Edavalath, 4 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 1 run
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Edavalath, 0 runs
Mohammad Abbas to Lategan, appeal, wicket (caught - Lategan)
Reece to Libby, 0 runs
Reece to Libby, 0 runs
Reece to Libby, 0 runs
Reece to Libby, 0 runs
Reece to Libby, 0 runs
Reece to Libby, 0 runs
Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs
0 runs
Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs
Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs
Mohammad Abbas to Lategan, 2 runs
Mohammad Abbas to Lategan, 2 runs
Potts to Libby, 0 runs
Potts to Lategan, 1 run
Potts to Lategan, 0 runs
Potts to Lategan, 0 runs
Potts to Lategan, 4 runs
Libby defends for one leg bye.
Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs
Mohammad Abbas to Lategan, 4 runs
Mohammad Abbas to Libby, 3 runs
Mohammad Abbas to Libby, 0 runs
Mohammad Abbas to Libby, 0 runs
Mohammad Abbas to Libby, 0 runs
Potts to Lategan, 4 runs
Potts to Lategan, 0 runs
Potts to Lategan, 4 runs
Potts to Lategan, 0 runs
Potts to Lategan, 4 runs
Potts to Lategan, 0 runs
Mohammad Abbas to Libby, 0 runs
Mohammad Abbas to Libby, 0 runs
Mohammad Abbas to Libby, 0 runs
Mohammad Abbas to Lategan, 1 run
Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs
Mohammad Abbas to Lategan, 0 runs