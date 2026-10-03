Squads Andhra vs Karnataka First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashish Siraparapu
batsman
Agarwal Mayank
batsman
Bharat Srikar
wicket keeper
Gopal Shreyas
all rounder
Bhui Ricky
batsman
Jose Nikin
batsman
Hebbar Ashwin
batsman
Kaverappa Vidwath
bowler
Kumar Saurabh
all rounder
Khan Mohsin
bowler
Mohan Lalith
bowler
Krishna Kruthik
wicket keeper
Raj Prithvi
bowler
KV Aneesh
batsman
Raju Satyanarayana
bowler
Manohar Abhinav
batsman
Rasheed Shaik
batsman
Nair Karun
batsman
Reddy Abhishek
batsman
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Reddy Revanth
no information yet
Shetty Abhilash
bowler
Saiteja Kavuri
all rounder
Shetty Shikhar
no information yet
Sandeep Y
batsman
Shrijith KL
wicket keeper
Sasikanth KV
all rounder
Venkatesh M
no information yet
Shinde Karan
batsman
Vyshak Vijaykumar
bowler
Stephen Cheepurapalli
bowler
Vijay Tripurana
bowler
Match has not started yet