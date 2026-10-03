Squads Andhra vs Karnataka First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

AND
AND
KAR
KAR

Playing

AND
AND
KAR
KAR
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Gopal Shreyas

all rounder

Bhui Ricky

batsman

Jose Nikin

batsman

Kumar Saurabh

all rounder

Krishna Kruthik

wicket keeper

KV Aneesh

batsman

Nair Karun

batsman

Reddy Revanth

no information yet

Saiteja Kavuri

all rounder

Shetty Shikhar

no information yet

Sandeep Y

batsman

Shrijith KL

wicket keeper

Sasikanth KV

all rounder

Venkatesh M

no information yet

Bench

AND
AND
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet