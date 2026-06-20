Shikhar Shetty

Shikhar Shetty

Full name:Shikhar Shetty
Nationality:India
Bowling Style:slow left arm orthodox

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Karnataka

Shikhar Shetty Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Reddy, Monish Mallikarjuna

Reddy, Monish Mallikarjuna

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Koushik, V

Koushik, V

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Sisodia, Luvnith

Sisodia, Luvnith

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj

Shetty, Abhilash

Shetty, Abhilash

Bopana, Rishi

Bopana, Rishi