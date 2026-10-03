Squads Delhi vs Gujarat First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

DEL
DEL
GUJ
GUJ

Playing

DEL
DEL
GUJ
GUJ
First TeamSecond Team
Bagga Sunpreet

no information yet

Bhardwaj Manan

no information yet

Dahiya Tejasvi

no information yet

Desai Abhishek

no information yet

Dhull Yash

batsman

Desai Siddharth

all rounder

Doseja Ayush

no information yet

Grewal Money Swarn

no information yet

Kaushik Dhruv

no information yet

Mathur Sumit

no information yet

Malusare Jay

no information yet

Rajuvanshi P

no information yet

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Rana Aryan

no information yet

Patel Jaymeet

no information yet

Rana Rohan

all rounder

Patel Priyesh

wicket keeper

Rawat Anuj

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

Vaghela Rinkesh Anil

no information yet

sangwan Sanat

no information yet

Sharma Shivam

all rounder

Sharma Siddhant

all rounder

Waghela Rounak

no information yet

Bench

DEL
DEL
GUJ
GUJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet