Squads Delhi vs Gujarat First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Arya Priyansh
batsman
Bagga Sunpreet
no information yet
Badoni Ayush
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Bhardwaj Manan
no information yet
Desai Aarya
batsman
Dahiya Tejasvi
no information yet
Desai Abhishek
no information yet
Dhull Yash
batsman
Desai Siddharth
all rounder
Doseja Ayush
no information yet
Gaja Chintan
bowler
Grewal Money Swarn
no information yet
Hingrajia Manan
batsman
Kandpal Vaibhav
batsman
Jaiswal Vishal
batsman
Kaushik Dhruv
no information yet
Kumar Umang Rohit
batsman
Mathur Sumit
no information yet
Malusare Jay
no information yet
Rajuvanshi P
no information yet
Nagwaswalla Arzan
bowler
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Patel Hemang
bowler
Rana Aryan
no information yet
Patel Jaymeet
no information yet
Rana Nitish
batsman
Patel Kshitij
batsman
Rana Rohan
all rounder
Patel Priyesh
wicket keeper
Rawat Anuj
wicket keeper
Patel Urvil
wicket keeper
Saini Navdeep
bowler
Vaghela Rinkesh Anil
no information yet
sangwan Sanat
no information yet
Sharma Shivam
all rounder
Sharma Siddhant
all rounder
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Singh Himmat
batsman
Singh Simarjeet
bowler
Waghela Rounak
no information yet
Match has not started yet