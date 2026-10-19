Squads Gujarat vs Bengal First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

GUJ
GUJ
BEN
BEN

Playing

GUJ
GUJ
BEN
BEN
First TeamSecond Team
Desai Abhishek

no information yet

Ahmed Shahbaz

all rounder

Desai Amit

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Jadeja Priyajeet

no information yet

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Gani Aamir

all rounder

Patel Jaymeet

no information yet

Kaif MD

all rounder

Patel Priyesh

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

Mandal Soumyadip

all rounder

Prajapati Saral

no information yet

Paul Ankur

batsman

Trivedi Vedant

no information yet

Porel Abhishek

wicket keeper

Bench

GUJ
GUJ
BEN
BEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet