Squads Gujarat vs Bengal First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Desai Aarya
batsman
Ahmed Kaif
bowler
Desai Abhishek
no information yet
Ahmed Shahbaz
all rounder
Desai Amit
no information yet
Chatterjee Subham
batsman
Desai Siddharth
all rounder
Chatterjee Sudip
batsman
Gaja Chintan
bowler
Deep Akash
bowler
Hingrajia Manan
batsman
Easwaran Abhimanyu
batsman
Jadeja Priyajeet
no information yet
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Jaiswal Vishal
batsman
Gani Aamir
all rounder
Nagwaswalla Arzan
bowler
Gharami Sudip Kumar
batsman
Patel Harshal
bowler
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Patel Jaymeet
no information yet
Jaiswal Suraj Sindhu
bowler
Patel Kshitij
batsman
Kaif MD
all rounder
Patel Priyesh
wicket keeper
Kumar Mukesh
bowler
Patel Urvil
wicket keeper
Mandal Soumyadip
all rounder
Prajapati Saral
no information yet
Paul Ankur
batsman
Trivedi Vedant
no information yet
Porel Abhishek
wicket keeper
Match has not started yet