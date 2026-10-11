Ranji Trophy
Bengal vs Delhi
Ranji Trophy
Bengal Cricket Academy Ground
BEN
DEL
Services vs Bengal
Ranji Trophy
SER
BEN
Kerala vs Bengal
Ranji Trophy
KER
BEN
Bengal vs Maharashtra
Ranji Trophy
BEN
MAH
bowler
|Full name:
|Kaif Ahmed
|League
|List a
|T20
|Matches
|8
|10
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
|League
|List a
|T20
|Matches
|8
|10
|Innings
|8
|8
|Not outs
|0
|3
|Runs
|261
|177
|Balls Faced
|294
|161
|Avg
|32.62
|35.4
|SR
|88.77
|109.93
|Fours
|27
|18
|Fifties
|2
|1
|Sixies
|7
|3
|Highest
|75
|63
|Hundreds
|0
|0
Ranji Trophy
Bengal Cricket Academy Ground
BEN
DEL
Ranji Trophy
SER
BEN
Ranji Trophy
KER
BEN
Ranji Trophy
BEN
MAH