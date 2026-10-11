Kaif Ahmed

Kaif Ahmed

bowler

Full name:Kaif Ahmed

Teams

2026 Teams

Bengal

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches810
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches810
Innings88
Not outs03
Runs261177
Balls Faced294161
Avg32.6235.4
SR88.77109.93
Fours2718
Fifties21
Sixies73
Highest7563
Hundreds00

Kaif Ahmed Schedule & Results

Ranji Trophy

UpcomingBengal vs Delhi

Bengal vs Delhi

Ranji Trophy

Bengal Cricket Academy Ground

BEN

BEN

DEL

DEL

Another Players

Chatterjee, Sudip

Chatterjee, Sudip

Khaira, Ranjot Singh

Khaira, Ranjot Singh

Goswami, Shreevats

Goswami, Shreevats

Lal, Karan

Lal, Karan

Deep, Akash

Deep, Akash

Ralte, Remruatdika

Ralte, Remruatdika

Chowdhury, Ritwik Roy

Chowdhury, Ritwik Roy

Saha, Wriddhiman

Saha, Wriddhiman

Ahmed, Shahbaz

Ahmed, Shahbaz

Maity, Kaushik

Maity, Kaushik