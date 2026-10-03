Squads Gujarat vs Kerala First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bagga Sunpreet
no information yet
Akarsh Archana Krishnamurthy
no information yet
Bishnoi Ravi
bowler
Aparajith Baba
all rounder
Desai Aarya
batsman
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Desai Abhishek
no information yet
Baby Sachin
batsman
Desai Siddharth
all rounder
Basil Nedumankuzhy
bowler
Gaja Chintan
bowler
Chandran Akshay
all rounder
Hingrajia Manan
batsman
Govind Vathsal
batsman
Jaiswal Vishal
batsman
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Kumar Umang Rohit
batsman
Kunnummal Rohan
batsman
Malusare Jay
no information yet
MU Harikrishnan
all rounder
Nagwaswalla Arzan
bowler
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Patel Hemang
bowler
Nayanar Varun
wicket keeper
Patel Jaymeet
no information yet
Nidheesh MD
bowler
Patel Kshitij
batsman
Nizar Salman
batsman
Patel Priyesh
wicket keeper
Roger Shoun
batsman
Patel Urvil
wicket keeper
S Nair Sreehari
no information yet
Vaghela Rinkesh Anil
no information yet
Samson Sanju
wicket keeper
Match has not started yet