Squads Gujarat vs Kerala First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

GUJ
GUJ
KER
KER

Playing

GUJ
GUJ
KER
KER
First TeamSecond Team
Bagga Sunpreet

no information yet

Aparajith Baba

all rounder

Desai Abhishek

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Chandran Akshay

all rounder

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

Malusare Jay

no information yet

MU Harikrishnan

all rounder

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Nayanar Varun

wicket keeper

Patel Jaymeet

no information yet

Patel Priyesh

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

S Nair Sreehari

no information yet

Vaghela Rinkesh Anil

no information yet

Samson Sanju

wicket keeper

Bench

GUJ
GUJ
KER
KER

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet