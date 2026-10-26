Squads Kerala vs Delhi First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anuraj JS
no information yet
Arya Priyansh
batsman
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Badoni Ayush
batsman
Baby Sachin
batsman
Chaudhary Aman
no information yet
Basil Nedumankuzhy
bowler
Dahiya Tejasvi
no information yet
Chandran Vyshak
all rounder
Dhull Yash
batsman
Kunnummal Rohan
batsman
Doseja Ayush
no information yet
Nair Abhishek J
no information yet
Grewal Money Swarn
no information yet
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Kaushik Dhruv
no information yet
Nayanar Varun
wicket keeper
Lakra Dev
all rounder
Nidheesh MD
bowler
Mathur Sumit
no information yet
Nizar Salman
batsman
Mehra Divij
bowler
Parveen Abhijth
bowler
Rajuvanshi P
no information yet
Raj Pavan
no information yet
Ranjan Sarthak
batsman
Sarwate Aditya
all rounder
Rawat Anuj
wicket keeper
Saxena Jalaj
all rounder
Saini Navdeep
bowler
Tom Eden Apple
bowler
sangwan Sanat
no information yet
Vinod Vishnu
wicket keeper
Shokeen Hrithik Rakesh
bowler
Match has not started yet