Squads Kerala vs Delhi First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

KER
KER
DEL
DEL

Playing

KER
KER
DEL
DEL
First TeamSecond Team
Anuraj JS

no information yet

Chaudhary Aman

no information yet

Dahiya Tejasvi

no information yet

Chandran Vyshak

all rounder

Dhull Yash

batsman

Doseja Ayush

no information yet

Nair Abhishek J

no information yet

Grewal Money Swarn

no information yet

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Kaushik Dhruv

no information yet

Nayanar Varun

wicket keeper

Lakra Dev

all rounder

Mathur Sumit

no information yet

Rajuvanshi P

no information yet

Raj Pavan

no information yet

Sarwate Aditya

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Saxena Jalaj

all rounder

sangwan Sanat

no information yet

Vinod Vishnu

wicket keeper

Bench

KER
KER
DEL
DEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet