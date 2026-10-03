Squads Odisha vs Jharkhand First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Biswal Badal
bowler
Arun Singh Vikash
bowler
Das Tapas
bowler
Kishan Ishan
wicket keeper
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Kumar Vikash
bowler
Gouda Sourav
no information yet
Kushagra Kumar
wicket keeper
Mohanty Rajesh
bowler
Manishi
bowler
Mohapatra Jamala
bowler
Mishra Sushant
bowler
Paharia Sawan
wicket keeper
Mohan Shikhar
no information yet
Parida Anil
batsman
Om Ishan
no information yet
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Pandey Jatin Kumar
no information yet
Poddar Govinda
all rounder
Prasad Kumar Suraj
all rounder
Raj Rishav Rajesh
batsman
Samal Swastik
batsman
Raj Sahil Sunil
all rounder
Sanatana Rana Prasanta
no information yet
Roy Anukul
all rounder
Senapati Subhranshu Pradeep
batsman
Sen Aryaman
batsman
Sharma Sumit
all rounder
Singh Aditya
all rounder
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Singh Sarabdeep
no information yet
Swain Aasirwad
wicket keeper
Singh Shubham
bowler
Tarini Sa
batsman
Singh Virat
batsman
Match has not started yet