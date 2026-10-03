Squads Odisha vs Jharkhand First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

ODI
ODI
JHA
JHA

Playing

ODI
ODI
JHA
JHA
First TeamSecond Team
Das Tapas

bowler

Kishan Ishan

wicket keeper

Gouda Sourav

no information yet

Kushagra Kumar

wicket keeper

Manishi

bowler

Paharia Sawan

wicket keeper

Mohan Shikhar

no information yet

Om Ishan

no information yet

Pandey Jatin Kumar

no information yet

Poddar Govinda

all rounder

Raj Sahil Sunil

all rounder

Sanatana Rana Prasanta

no information yet

Roy Anukul

all rounder

Sharma Sumit

all rounder

Singh Aditya

all rounder

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Singh Sarabdeep

no information yet

Swain Aasirwad

wicket keeper

Tarini Sa

batsman

Bench

ODI
ODI
JHA
JHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet