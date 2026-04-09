Anukul Sudhakar Roy

Anukul Sudhakar Roy

all rounder

Full name:Anukul Sudhakar Roy
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox
Date of Birth (Age):November 30, 1998 (24)
Zodiac Sign:Sagittarius
Height:173 cm
Hometown:Jharkhand, India
Jersey Number:6
Batting Style:Left Handed Bat
Bowling Style:Slow Left Arm Orthodox
Social Media:Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Jharkhand

Kolkata Knight Riders

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches254041
Innings443940
Overs679.0269.4125.5
Balls---
Maidens151144
Runs19511278884
Wickets783926
Avg25.0132.7634
SR52.2341.4829.03
Eco2.874.737.02
BB1043
4w530
5w200
10w100

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches254041
Innings413232
Not outs3512
Runs1090815347
Balls Faced1913839249
Avg28.6830.1817.35
SR56.9797.13139.35
Fours1135922
Fifties440
Sixies213218
Highest1539647
Hundreds300

Anukul Sudhakar Roy Schedule & Results

Indian Premier League

ResultKolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

181

LSG

LSG

182

ResultChennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

192

KKR

KKR

160

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultKolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

161

RR

RR

155

ResultLucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

155 & 1

KKR

KKR

155 & 4

ResultSunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

165

KKR

KKR

169

ResultDelhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

142

KKR

KKR

147

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultKolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

148

MI

MI

147

ResultKolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

163

DC

DC

203

Anukul Roy News

View all

Right now you have a great opportunity to find out all the latest news about cricketer Anukul Roy, how he sets new records, what helps him to go out and win every time.

IPL 2023, PBKS vs KKR | Twitter in awe of Arshdeep’s ice-cold stare to give Anukul epic send-off 

IPL 2023, PBKS vs KKR | Twitter in awe of Arshdeep’s ice-cold stare to give Anukul epic send-off 

Players celebrate their success on the field in unique ways which generate attractions and later make them more popular. Such is Arshdeep Singh, one of India’s shining stars, who often pulls off his trademark ‘aeroplane’ celebration but what he did after outfoxing Anukul Roy was something else.

Anukul Roy09:17 PM, 17 December, 2019

Ranji Trophy 2019-20 | Elite Group C- Haryana, Jharkhand start strong on opening day of Round 2

Anukul Roy10:11 PM, 26 April, 2019

CSK vs MI | Player Ratings: Lasith Malinga, Rohit Sharma’s brilliance help Mumbai Indians breach Chennai fortress

Anukul Roy06:43 PM, 12 November, 2018

Ranji Trophy | Elite C: Round 2- Rajasthan, Jharkhand and UP bowlers dominate Day 1

Anukul Roy06:06 PM, 02 November, 2018

Ranji Trophy | Elite C Day 2: Jammu and Kashmir falters after Mohammed Mudhasir’s hat-trick

Another Players

Goswami, Shreevats

Goswami, Shreevats

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun

Kumar, Shubham

Kumar, Shubham

Singh, Harbhajan

Singh, Harbhajan

Mishra, Sushant

Mishra, Sushant

Kishan, Ishan

Kishan, Ishan

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

Negi, Pawan

Negi, Pawan

Singh, Pratham

Singh, Pratham

Gurbaz, Rahmanullah

Gurbaz, Rahmanullah