Nishant Sunil Kumar Sindhu

Nishant Sunil Kumar Sindhu

all rounder

Full name:Nishant Sunil Kumar Sindhu
Nationality:India
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:slow left arm orthodox
Date of Birth (Age):9 April 2004 (19)
Zodiac Sign:Aries
Height:165 cm
Hometown:Rohtak, Haryana, India
Jersey Number:9
Batting Style:Left-handed Batsman
Bowling Style:Left-arm orthodox
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Gujarat Titans

Haryana

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches14168
Innings19156
Overs256.193.216.0
Balls---
Maidens4350
Runs93043696
Wickets27185
Avg34.4424.2219.2
SR56.9231.1119.2
Eco3.634.676
BB653
4w110
5w010
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches14168
Innings24108
Not outs101
Runs92115590
Balls Faced147418784
Avg40.0415.512.85
SR62.4882.88107.14
Fours110134
Fifties300
Sixies1845
Highest1503942
Hundreds300

Nishant Sunil Kumar Sindhu Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Another Players

Rohilla, Sarvesh

Rohilla, Sarvesh

Kumar, Sumit

Kumar, Sumit

Miller, David

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Sudharsan, Sai

Sudharsan, Sai

Bishnoi, Chaitanya

Bishnoi, Chaitanya

Patel, Harshal

Patel, Harshal

Saha, Wriddhiman

Saha, Wriddhiman

Sharma, Yashu

Sharma, Yashu

Chahal, Yuzvendra

Chahal, Yuzvendra

Kishore, R Sai

Kishore, R Sai