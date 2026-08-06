G Govinth

G Govinth

Full name:G Govinth

Teams

2026 Teams

Lyca Kovai Kings

Tamil Nadu

G Govinth Schedule & Results

Tamil Nadu Premier League

Another Players

Tanwar, Abhishek

Tanwar, Abhishek

Khan, Adnan

Khan, Adnan

Dhaliwal, Sohraab

Dhaliwal, Sohraab

Sachin, B

Sachin, B

Aparajith, Baba

Aparajith, Baba

Nishanth, C Hari

Nishanth, C Hari

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun

Yadav, R Sonu

Yadav, R Sonu

Shankar, Vijay

Shankar, Vijay

R Karthikeyan

R Karthikeyan