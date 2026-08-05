SR Athish

SR Athish

Full name:SR Athish
Nationality:India
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Nellai Royal Kings

Tamil Nadu

SR Athish Schedule & Results

Tamil Nadu Premier League

Another Players

Tanwar, Abhishek

Tanwar, Abhishek

Harish, NS

Harish, NS

K, Easwaran

K, Easwaran

R, Sri Neranjan

R, Sri Neranjan

Aparajith, Baba

Aparajith, Baba

Nishanth, C Hari

Nishanth, C Hari

Chakravarthy, Varun

Chakravarthy, Varun

Yadav, R Sonu

Yadav, R Sonu

Shankar, Vijay

Shankar, Vijay

R Karthikeyan

R Karthikeyan