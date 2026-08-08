Squads Hong Kong, China vs Uganda List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 12.08.2026

List a

HKG
HKG
UGA
UGA

Playing

HKG
HKG
UGA
UGA
First TeamSecond Team
Ali Zeeshan

wicket keeper

Achelam Fred

wicket keeper

Barkat Waqas

all rounder

Dhawan Raghav

no information yet

Hassan Bilal

no information yet

Khan Aizaz

all rounder

Miyagi Juma

no information yet

Khan Nizakat

all rounder

Nakrani Dinesh

all rounder

Ramjani Alpesh

all rounder

Murtaza Yasim

all rounder

Shah Riazat Ali

all rounder

Pascoe Daniel

all rounder

Waiswa Kenneth

all rounder

Rath Anshy

batsman

Wasif Shahid

wicket keeper

Bench

HKG
HKG
UGA
UGA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet