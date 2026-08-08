Squads Hong Kong, China vs Uganda List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 12.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Zeeshan
wicket keeper
Achelam Fred
wicket keeper
Barkat Waqas
all rounder
Baguma Joseph
bowler
Coetzee Martin
batsman
Dhawan Raghav
no information yet
Ghazanfar Mohammad
bowler
Hassan Bilal
no information yet
Hayat Babar
batsman
Kakuru Cyrus Nshekanabo
wicket keeper
Iqbal Ateeq
bowler
Kyewuta Cosmas
bowler
Khan Aizaz
all rounder
Mangela Shrideep
batsman
Khan Ehsan
bowler
Miyagi Juma
no information yet
Khan Nizakat
all rounder
Nakrani Dinesh
all rounder
Mathur Shiv
batsman
Nsubuga Frank
bowler
Mehmood Adil
bowler
Obuya Robinson
batsman
Mohammad Arshad
bowler
Ramjani Alpesh
all rounder
Murtaza Yasim
all rounder
Shah Riazat Ali
all rounder
Pascoe Daniel
all rounder
Ssenyondo Henry
bowler
Rana Nasrulla
bowler
Waiswa Kenneth
all rounder
Rath Anshy
batsman
Shukla Ayush
bowler
Wasif Shahid
wicket keeper
Match has not started yet