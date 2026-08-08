Match details Uganda vs Italy List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 11.08.2026

List a

UGA
UGA
ITA
ITA

Match Info

Match:ICC Cricket World Cup, Challenge League 24-26
Date:Wednesday, September 25, 2024 - Thursday, December 31, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, August 11, 2026 09:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Uganda Squad

PlayersAchelam Fred, Baguma Joseph, Dhawan Raghav, Hassan Bilal, Kakuru Cyrus Nshekanabo, Kyewuta Cosmas, Mangela Shrideep, Miyagi Juma, Nakrani Dinesh, Nsubuga Frank, Obuya Robinson, Ramjani Alpesh, Shah Riazat Ali, Ssenyondo Henry, Waiswa Kenneth
Benchno information yet

Italy Squad

PlayersAli Zain, Berg Gareth, Campopiano Marcus, di Bartolomeo Stefano, Draca Thomas, Hasan Rakibul, Kalugamage Crishan, Madsen Wayne, Maiolo Nicholas, Meade Gian, Mosca Anthony Joseph, Mosca Justin, Singh Jaspreet, Stewart Grant
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet