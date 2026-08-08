Match details Uganda vs Italy List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 11.08.2026
Match Info
|Match:
|ICC Cricket World Cup, Challenge League 24-26
|Date:
|Wednesday, September 25, 2024 - Thursday, December 31, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, August 11, 2026 09:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|no information yet
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Uganda Squad
|Players
|Achelam Fred, Baguma Joseph, Dhawan Raghav, Hassan Bilal, Kakuru Cyrus Nshekanabo, Kyewuta Cosmas, Mangela Shrideep, Miyagi Juma, Nakrani Dinesh, Nsubuga Frank, Obuya Robinson, Ramjani Alpesh, Shah Riazat Ali, Ssenyondo Henry, Waiswa Kenneth
|Bench
|no information yet
Italy Squad
|Players
|Ali Zain, Berg Gareth, Campopiano Marcus, di Bartolomeo Stefano, Draca Thomas, Hasan Rakibul, Kalugamage Crishan, Madsen Wayne, Maiolo Nicholas, Meade Gian, Mosca Anthony Joseph, Mosca Justin, Singh Jaspreet, Stewart Grant
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|no information yet
|City
|no information yet
|Capacity
|no information yet
|Ends
|no information yet
|Hosts to
|no information yet
Match has not started yet