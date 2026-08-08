Squads Uganda vs Italy List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 11.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Achelam Fred
wicket keeper
Ali Zain
all rounder
Baguma Joseph
bowler
Berg Gareth
all rounder
Dhawan Raghav
no information yet
Campopiano Marcus
batsman
Hassan Bilal
no information yet
di Bartolomeo Stefano
all rounder
Kakuru Cyrus Nshekanabo
wicket keeper
Draca Thomas
no information yet
Kyewuta Cosmas
bowler
Hasan Rakibul
bowler
Mangela Shrideep
batsman
Kalugamage Crishan
batsman
Miyagi Juma
no information yet
Madsen Wayne
batsman
Nakrani Dinesh
all rounder
Maiolo Nicholas
all rounder
Nsubuga Frank
bowler
Meade Gian
batsman
Obuya Robinson
batsman
Mosca Anthony Joseph
batsman
Ramjani Alpesh
all rounder
Mosca Justin
batsman
Shah Riazat Ali
all rounder
Singh Jaspreet
all rounder
Ssenyondo Henry
bowler
Stewart Grant
all rounder
Waiswa Kenneth
all rounder
Match has not started yet