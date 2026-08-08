Squads Uganda vs Italy List a ICC Cricket World Cup, Challenge League 11.08.2026

List a

UGA
UGA
ITA
ITA

Playing

UGA
UGA
ITA
ITA
First TeamSecond Team
Achelam Fred

wicket keeper

Ali Zain

all rounder

Berg Gareth

all rounder

Dhawan Raghav

no information yet

Hassan Bilal

no information yet

Draca Thomas

no information yet

Miyagi Juma

no information yet

Nakrani Dinesh

all rounder

Maiolo Nicholas

all rounder

Meade Gian

batsman

Ramjani Alpesh

all rounder

Shah Riazat Ali

all rounder

Singh Jaspreet

all rounder

Stewart Grant

all rounder

Waiswa Kenneth

all rounder

Bench

UGA
UGA
ITA
ITA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet