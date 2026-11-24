Squads Queensland Fire vs Western Australia List a National Cricket League, Women 22.02.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bassingthwaite Lily
all rounder
Bekker Charis
batsman
Berry Bonnie
bowler
Carmichael Mathilda
batsman
Bourke Lucy
batsman
Darke Maddy
wicket keeper
Collins Grace
all rounder
Devchand Bhavi
all rounder
Ginger Sienna
batsman
Edgar Amy
batsman
Hamilton Lucy
bowler
Friday Mikayla
batsman
Hancock Nicola
bowler
Graham Heather
all rounder
Harris Grace
all rounder
Hoskin Ebony
bowler
Harris Laura
batsman
Mackeon Ines
wicket keeper
Jonassen Jess
bowler
Manolini Shay
bowler
Knott Charli
all rounder
McGrath Rebecca
all rounder
O Neil Annie
batsman
Mills Lilly
all rounder
Redmayne Georgia
wicket keeper
Piparo Chloe
batsman
Winfield Lauren
wicket keeper
White Maddie
no information yet
Wrigley Mikayla
no information yet
Match has not started yet