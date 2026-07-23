Squads Leicestershire Foxes vs Middlesex List a One-Day Cup, League 2, Women 16.08.2026

List a

LEI
LEI
MID
MID

Playing

LEI
LEI
MID
MID
First TeamSecond Team
Davis Hannah

all rounder

Francis Hannah C

no information yet

Chissell Caitlin

no information yet

Ketan Anjali

no information yet

Phillips Ellie

no information yet

Hughes Scarlett

wicket keeper

Pearson Sarah

no information yet

Singh Indira

no information yet

Routledge Issy

no information yet

Thanawala Prisha

no information yet

Solomon Victoria

no information yet

Sproul Pippa Nancy

wicket keeper

Western Lucy

no information yet

Turner Lauren

no information yet

Whitmore Alice

no information yet

Whitfield Holly

all rounder

Whybrow Abbie

wicket keeper

Bench

LEI
LEI
MID
MID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet