Squads Leicestershire Foxes vs Middlesex List a One-Day Cup, League 2, Women 16.08.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Brooker Rebecca
batsman
Davis Hannah
all rounder
Brown Hayley
batsman
Francis Hannah C
no information yet
Chissell Caitlin
no information yet
Gole Gayatri
bowler
Ketan Anjali
no information yet
Horley Saskia
batsman
Phillips Ellie
no information yet
Hughes Scarlett
wicket keeper
Shaikh Nayma
bowler
Pearson Sarah
no information yet
Singh Indira
no information yet
Pindoria Riva
bowler
Teekasingh Faith
batsman
Routledge Issy
no information yet
Thanawala Prisha
no information yet
Solomon Victoria
no information yet
Thatcher Emma
bowler
Sproul Pippa Nancy
wicket keeper
Watson Ellen
batsman
Trussler Finty
batsman
Western Lucy
no information yet
Turner Lauren
no information yet
Weston Lucy
batsman
Whitmore Alice
no information yet
Whitfield Holly
all rounder
Whybrow Abbie
wicket keeper
Match has not started yet