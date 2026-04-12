Nayma Mughis Sheikh

Nayma Mughis Sheikh

bowler

Full name:Nayma Mughis Sheikh
Nationality:Scotland

Teams

2026 Teams

Leicestershire Foxes Women

Scotland Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches52
Innings52
Overs12.05.0
Balls--
Maidens21
Runs6036
Wickets20
Avg300
SR360
Eco57.2
BB20
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches52
Innings12
Not outs11
Runs52
Balls Faced123
Avg02
SR41.6666.66
Fours00
Fifties00
Sixies00
Highest52
Hundreds00

Nayma Mughis Sheikh Schedule & Results

One-Day Cup, League 2, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Faisal, Maryam

Faisal, Maryam

McColl, Megan

McColl, Megan

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Robertson-Jack, Niamh

Robertson-Jack, Niamh

Lister, Ailsa

Lister, Ailsa

Carter, Darcey

Carter, Darcey

Rainey, Hannah

Rainey, Hannah

Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha

Fraser, Katherine

Fraser, Katherine

Chatterji, Priyanaz

Chatterji, Priyanaz