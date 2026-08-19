Highlights Essex vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.08.2026
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Grewcock, 1 run
Holland to Sophia Smale, 0 runs
Holland to Sophia Smale, 2 leg byes
Holland to Grewcock, 1 run
Holland to Grewcock, 0 runs
Holland to Grewcock, 0 runs
Holland to Sophia Smale, 1 run
Harris to Sophia Smale, 1 run
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Grewcock, 1 run
Harris to Grewcock, 0 runs
Harris to Grewcock, 0 runs
Holland to Grewcock, 1 run
Holland to Grewcock, 2 runs
Holland to Sophia Smale, 1 run
Sophia Smale defends for a couple of runs.
Holland to Grewcock, 1 run
Holland to Grewcock, 0 runs
Harris to Sophia Smale, 2 runs
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Grewcock, 1 run
Harris to Grewcock, 0 runs
Harris to Grewcock, 2 runs
Westley to Sophia Smale, 0 runs
Westley to Sophia Smale, 2 runs
Westley to Grewcock, 1 run
Westley to Sophia Smale, 1 run
Westley to Sophia Smale, 0 runs
Westley to Grewcock, 1 run
Harris to Sophia Smale, 2 runs
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Grewcock, 1 run
Harris to Grewcock, 0 runs
Harris to Grewcock, 0 runs
Harris to Sophia Smale, 1 run
Westley to Grewcock, 0 runs
Westley to Grewcock, 0 runs
Westley to Grewcock, 0 runs
Westley to Sophia Smale, 1 run
Westley to Grewcock, 1 run
Westley to Sophia Smale, 1 run
Harris to Grewcock, 0 runs
Harris to Sophia Smale, 1 run
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Sophia Smale, 0 runs
Harris to Grewcock, 1 run
Harris to Grewcock, wide
Westley to Grewcock, 1 run
Westley to Grewcock, 0 runs
Westley to Grewcock, 2 runs
Westley to Grewcock, 0 runs
Westley to Grewcock, 4 runs
Westley to Sophia Smale, 1 run
Skelton to Sophia Smale, 1 run
Skelton to Grewcock, 1 run
Skelton to Grewcock, wide
Skelton to Grewcock, 0 runs
Skelton to Grewcock, 2 runs
Skelton to Grewcock, 4 runs
Skelton to Grewcock, 0 runs
Westley to Sophia Smale, 0 runs
Westley to Sophia Smale, 0 runs
Westley to Grewcock, 1 run
Westley to Sophia Smale, 1 run
Westley to Sophia Smale, 0 runs
Westley to Sophia Smale, 0 runs
Skelton to Grewcock, 0 runs
Skelton to Grewcock, 0 runs
Skelton to Sophia Smale, 1 run
Skelton to Sophia Smale, 0 runs
Skelton to Grewcock, 1 run
Skelton to Grewcock, 0 runs
Westley to Sophia Smale, 0 runs
Westley to Grewcock, 1 run
Westley to Grewcock, 0 runs
Westley to Sophia Smale, 1 run
Westley to Sophia Smale, 2 runs
Westley to Grewcock, 1 run
Skelton to Sophia Smale, 0 runs
Skelton to Grewcock, 1 run
Skelton to Grewcock, 0 runs
Skelton to Grewcock, 0 runs
Skelton to Grewcock, 0 runs
Skelton to Grewcock, 2 runs
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 4 runs
Anderson to Sophia Smale, 4 runs
Skelton to Sophia Smale, 1 run
Skelton to Sophia Smale, 0 runs
Skelton to Sophia Smale, 0 runs
Skelton to Sophia Smale, 2 runs
Skelton to Sophia Smale, 0 runs
Skelton to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Grewcock, 0 runs
Anderson to Grewcock, 0 runs
Sophia Smale defends for a single leg bye.
Grewcock defends for 1 run.
Anderson to Grewcock, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 1 run
Skelton to Grewcock, 0 runs
Skelton to Grewcock, 0 runs
Skelton to Grewcock, wide
Skelton to Grewcock, 0 runs
Skelton to Grewcock, 4 runs
Skelton to Grewcock, 0 runs
Skelton to Sophia Smale, 3 runs
Griffiths to Grewcock, 4 runs
Griffiths to Grewcock, 4 runs
Griffiths to Grewcock, 2 runs
Griffiths to Grewcock, 4 runs
Griffiths to Grewcock, 0 runs
Griffiths to Grewcock, 4 runs
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 4 runs
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Griffiths to Grewcock, 0 runs
Griffiths to Grewcock, 0 runs
Griffiths to Grewcock, 4 runs
Griffiths to Grewcock, 0 runs
Griffiths to Grewcock, 0 runs
Griffiths to Grewcock, 0 runs
Anderson to Grewcock, 1 run
Anderson to Grewcock, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 1 run
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 0 runs
Anderson to Sophia Smale, 4 runs
Griffiths to Grewcock, 0 runs
Griffiths to Sophia Smale, bye
Griffiths to Sophia Smale, 0 runs
Griffiths to Sophia Smale, 0 runs
Griffiths to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)
Griffiths to Scrivens, 0 runs
Anderson to Grewcock, 0 runs
Anderson to Grewcock, 0 runs
Anderson to Gillgrass, wicket (lbw - Gillgrass)
Anderson to Gillgrass, 0 runs
Anderson to Scrivens, 1 run
Anderson to Scrivens, 0 runs
Griffiths to Gillgrass, 0 runs
Griffiths to Gillgrass, 0 runs
Griffiths to Gillgrass, wide
Griffiths to Gillgrass, 0 runs
Griffiths to Gillgrass, 0 runs
Griffiths to Gillgrass, 0 runs
Griffiths to Gillgrass, 4 runs
Back-to-back boundaries! No ball. Gillgrass defends for four runs.
Anderson to Scrivens, 0 runs
Anderson to Scrivens, 0 runs
Anderson to Scrivens, 0 runs
Anderson to Scrivens, 0 runs
Anderson to Gillgrass, 1 run
Anderson to Gillgrass, 0 runs
Griffiths to Scrivens, 0 runs
Griffiths to Scrivens, 2 runs
Griffiths to Scrivens, 0 runs
Griffiths to Scrivens, 0 runs
Griffiths to Scrivens, 0 runs
Griffiths to Gillgrass, leg bye