Highlights Essex vs Somerset List a One-Day Cup, Women 19.08.2026

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ESS
ESS

(27 ov.) 133/2

SOM
SOM
27.4
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

27.3
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

27.2
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

27.1
1

Harris to Grewcock, 1 run

26.6
.

Holland to Sophia Smale, 0 runs

26.5
2

Holland to Sophia Smale, 2 leg byes

26.4
1

Holland to Grewcock, 1 run

26.3
.

Holland to Grewcock, 0 runs

26.2
.

Holland to Grewcock, 0 runs

26.1
1

Holland to Sophia Smale, 1 run

25.6
1

Harris to Sophia Smale, 1 run

25.5
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

25.4
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

25.3
1

Harris to Grewcock, 1 run

25.2
.

Harris to Grewcock, 0 runs

25.1
.

Harris to Grewcock, 0 runs

24.6
1

Holland to Grewcock, 1 run

24.5
2

Holland to Grewcock, 2 runs

24.4
1

Holland to Sophia Smale, 1 run

24.3
2

Sophia Smale defends for a couple of runs.

24.2
1

Holland to Grewcock, 1 run

24.1
.

Holland to Grewcock, 0 runs

23.6
2

Harris to Sophia Smale, 2 runs

23.5
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

23.4
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

23.3
1

Harris to Grewcock, 1 run

23.2
.

Harris to Grewcock, 0 runs

23.1
2

Harris to Grewcock, 2 runs

22.6
.

Westley to Sophia Smale, 0 runs

22.5
2

Westley to Sophia Smale, 2 runs

22.4
1

Westley to Grewcock, 1 run

22.3
1

Westley to Sophia Smale, 1 run

22.2
.

Westley to Sophia Smale, 0 runs

22.1
1

Westley to Grewcock, 1 run

21.6
2

Harris to Sophia Smale, 2 runs

21.5
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

21.4
1

Harris to Grewcock, 1 run

21.3
.

Harris to Grewcock, 0 runs

21.2
.

Harris to Grewcock, 0 runs

21.1
1

Harris to Sophia Smale, 1 run

20.6
.

Westley to Grewcock, 0 runs

20.5
.

Westley to Grewcock, 0 runs

20.4
.

Westley to Grewcock, 0 runs

20.3
1

Westley to Sophia Smale, 1 run

20.2
1

Westley to Grewcock, 1 run

20.1
1

Westley to Sophia Smale, 1 run

19.6
.

Harris to Grewcock, 0 runs

19.5
1

Harris to Sophia Smale, 1 run

19.4
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

19.3
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

19.2
.

Harris to Sophia Smale, 0 runs

19.1
1

Harris to Grewcock, 1 run

19.1
1

Harris to Grewcock, wide

18.6
1

Westley to Grewcock, 1 run

18.5
.

Westley to Grewcock, 0 runs

18.4
2

Westley to Grewcock, 2 runs

18.3
.

Westley to Grewcock, 0 runs

18.2
4

Westley to Grewcock, 4 runs

18.1
1

Westley to Sophia Smale, 1 run

17.6
1

Skelton to Sophia Smale, 1 run

17.5
1

Skelton to Grewcock, 1 run

17.5
1

Skelton to Grewcock, wide

17.4
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

17.3
2

Skelton to Grewcock, 2 runs

17.2
4

Skelton to Grewcock, 4 runs

17.1
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

16.6
.

Westley to Sophia Smale, 0 runs

16.5
.

Westley to Sophia Smale, 0 runs

16.4
1

Westley to Grewcock, 1 run

16.3
1

Westley to Sophia Smale, 1 run

16.2
.

Westley to Sophia Smale, 0 runs

16.1
.

Westley to Sophia Smale, 0 runs

15.6
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

15.5
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

15.4
1

Skelton to Sophia Smale, 1 run

15.3
.

Skelton to Sophia Smale, 0 runs

15.2
1

Skelton to Grewcock, 1 run

15.1
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

14.6
.

Westley to Sophia Smale, 0 runs

14.5
1

Westley to Grewcock, 1 run

14.4
.

Westley to Grewcock, 0 runs

14.3
1

Westley to Sophia Smale, 1 run

14.2
2

Westley to Sophia Smale, 2 runs

14.1
1

Westley to Grewcock, 1 run

13.6
.

Skelton to Sophia Smale, 0 runs

13.5
1

Skelton to Grewcock, 1 run

13.4
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

13.3
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

13.2
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

13.1
2

Skelton to Grewcock, 2 runs

12.6
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

12.5
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

12.4
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

12.3
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

12.2
4

Anderson to Sophia Smale, 4 runs

12.1
4

Anderson to Sophia Smale, 4 runs

11.6
1

Skelton to Sophia Smale, 1 run

11.5
.

Skelton to Sophia Smale, 0 runs

11.4
.

Skelton to Sophia Smale, 0 runs

11.3
2

Skelton to Sophia Smale, 2 runs

11.2
.

Skelton to Sophia Smale, 0 runs

11.1
.

Skelton to Sophia Smale, 0 runs

10.6
.

Anderson to Grewcock, 0 runs

10.5
.

Anderson to Grewcock, 0 runs

10.4
1lb

Sophia Smale defends for a single leg bye.

10.3
1

Grewcock defends for 1 run.

10.2
.

Anderson to Grewcock, 0 runs

10.1
1

Anderson to Sophia Smale, 1 run

9.6
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

9.5
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

9.5
1

Skelton to Grewcock, wide

9.4
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

9.3
4

Skelton to Grewcock, 4 runs

9.2
.

Skelton to Grewcock, 0 runs

9.1
3

Skelton to Sophia Smale, 3 runs

8.6
4

Griffiths to Grewcock, 4 runs

8.5
4

Griffiths to Grewcock, 4 runs

8.4
2

Griffiths to Grewcock, 2 runs

8.3
4

Griffiths to Grewcock, 4 runs

8.2
.

Griffiths to Grewcock, 0 runs

8.1
4

Griffiths to Grewcock, 4 runs

7.6
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

7.5
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

7.4
4

Anderson to Sophia Smale, 4 runs

7.3
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

7.2
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

7.1
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

6.6
.

Griffiths to Grewcock, 0 runs

6.5
.

Griffiths to Grewcock, 0 runs

6.4
4

Griffiths to Grewcock, 4 runs

6.3
.

Griffiths to Grewcock, 0 runs

6.2
.

Griffiths to Grewcock, 0 runs

6.1
.

Griffiths to Grewcock, 0 runs

5.6
1

Anderson to Grewcock, 1 run

5.5
.

Anderson to Grewcock, 0 runs

5.4
1

Anderson to Sophia Smale, 1 run

5.3
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

5.2
.

Anderson to Sophia Smale, 0 runs

5.1
4

Anderson to Sophia Smale, 4 runs

4.6
.

Griffiths to Grewcock, 0 runs

4.5
1

Griffiths to Sophia Smale, bye

4.4
.

Griffiths to Sophia Smale, 0 runs

4.3
.

Griffiths to Sophia Smale, 0 runs

4.2
W

Griffiths to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)

4.1
.

Griffiths to Scrivens, 0 runs

3.6
.

Anderson to Grewcock, 0 runs

3.5
.

Anderson to Grewcock, 0 runs

3.4
W

Anderson to Gillgrass, wicket (lbw - Gillgrass)

3.3
.

Anderson to Gillgrass, 0 runs

3.2
1

Anderson to Scrivens, 1 run

3.1
.

Anderson to Scrivens, 0 runs

2.6
.

Griffiths to Gillgrass, 0 runs

2.5
.

Griffiths to Gillgrass, 0 runs

2.5
1

Griffiths to Gillgrass, wide

2.4
.

Griffiths to Gillgrass, 0 runs

2.3
.

Griffiths to Gillgrass, 0 runs

2.2
.

Griffiths to Gillgrass, 0 runs

2.1
4

Griffiths to Gillgrass, 4 runs

2.1
nb

Back-to-back boundaries! No ball. Gillgrass defends for four runs.

1.6
.

Anderson to Scrivens, 0 runs

1.5
.

Anderson to Scrivens, 0 runs

1.4
.

Anderson to Scrivens, 0 runs

1.3
.

Anderson to Scrivens, 0 runs

1.2
1

Anderson to Gillgrass, 1 run

1.1
.

Anderson to Gillgrass, 0 runs

0.6
.

Griffiths to Scrivens, 0 runs

0.5
2

Griffiths to Scrivens, 2 runs

0.4
.

Griffiths to Scrivens, 0 runs

0.3
.

Griffiths to Scrivens, 0 runs

0.2
.

Griffiths to Scrivens, 0 runs

0.1
1

Griffiths to Gillgrass, leg bye