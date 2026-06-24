H2h Hampshire vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 24.06.2026

List a

HAM
HAM

265

WAR
WAR

194

Hampshire vs Warwickshire

List a, One-Day Cup, Women

WARWarwickshire

354

HAMHampshire

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

149

WARWarwickshire

165

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

165

WARWarwickshire

178
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