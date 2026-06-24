Results Score Hampshire vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 24.06.2026

List a

HAM
HAM

265

WAR
WAR

194

Best Players

batterRB4s6sSR
Freeborn Abbeywicket keeper54783069.23
Redmayne Georgiawicket keeper53697076.81
bowlerOMRWECOWDNB
Wellington Amandabowler1013823.800
Adams Georgiabatsman803033.7500

Latest Highlights

41.6
W

Tulloch to Baker, appeal, wicket (bowled - Baker)

41.6
1

Tulloch to Baker, wide

41.5
.

Tulloch to Baker, 0 runs

Read all highlights