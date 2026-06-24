Results Score Hampshire vs Warwickshire List a One-Day Cup, Women 24.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Freeborn Abbeywicket keeper
|54
|78
|3
|0
|69.23
|Redmayne Georgiawicket keeper
|53
|69
|7
|0
|76.81
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Wellington Amandabowler
|10
|1
|38
|2
|3.8
|0
|0
|Adams Georgiabatsman
|8
|0
|30
|3
|3.75
|0
|0
Latest Highlights
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41.6
W
Tulloch to Baker, appeal, wicket (bowled - Baker)
41.6
1
Tulloch to Baker, wide
41.5
.
Tulloch to Baker, 0 runs