Highlights Lancashire Thunder vs Durham List a One-Day Cup, Women 06.09.2026
Turner to Cross, 4 runs
Turner to Seren Smale, 1 run
Turner to Seren Smale, 2 runs
Turner to Seren Smale, 4 runs
Turner to Cross, 3 runs
Larosa to Seren Smale, 2 runs
Larosa to Seren Smale, 0 runs
Larosa to Cross, 1 run
Larosa to FMK Morris, appeal, wicket (bowled - FMK Morris)
Larosa to FMK Morris, 4 runs
Larosa to Seren Smale, 1 run
Thompson to Seren Smale, 1 run
Thompson to FMK Morris, leg bye
Thompson to FMK Morris, 0 runs
Thompson to Seren Smale, 1 run
Thompson to Seren Smale, 2 runs
Thompson to FMK Morris, 1 run
FMK Morris defends for one leg bye.
Johnson to Seren Smale, 1 run
Johnson to Seren Smale, 0 runs
Johnson to FMK Morris, 1 run
Johnson to Seren Smale, 1 run
Seren Smale plays a defensive stroke for a pair of runs.
Thompson to FMK Morris, 0 runs
Thompson to FMK Morris, 0 runs
Thompson to FMK Morris, 0 runs
Thompson to FMK Morris, 4 runs
Thompson to Seren Smale, 1 run
Thompson to Seren Smale, 0 runs
Johnson to FMK Morris, 0 runs
Johnson to Seren Smale, 1 run
Johnson to FMK Morris, 1 run
Johnson to FMK Morris, 0 runs
Johnson to Seren Smale, 1 run
Johnson to FMK Morris, 1 run
Thompson to FMK Morris, 1 run
Thompson to FMK Morris, 0 runs
Thompson to Seren Smale, 1 run
Thompson to FMK Morris, 1 run
0 runs
Thompson to Seren Smale, 1 run
Levick to FMK Morris, 4 runs
Levick to FMK Morris, 0 runs
Levick to FMK Morris, 2 runs
Levick to Carter, appeal, wicket (bowled - Carter)
Levick to Carter, 2 runs
Levick to Carter, 0 runs
Turner to Seren Smale, 0 runs
Turner to Seren Smale, 0 runs
Turner to Carter, 1 run
Turner to Seren Smale, 3 runs
Turner to Seren Smale, 0 runs
Turner to Carter, 1 run
Levick to Seren Smale, 0 runs
Levick to Carter, 1 run
Levick to Carter, 0 runs
Levick to Seren Smale, 1 run
Levick to Carter, leg bye
Levick to Carter, 0 runs
Turner to Carter, 1 run
Turner to Carter, 0 runs
Turner to Carter, 0 runs
Turner to Carter, 2 runs
Turner to Carter, 0 runs
Turner to Carter, 0 runs
Levick to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)
Levick to Thomas, 0 runs
Levick to Carter, 1 run
Levick to Carter, wide
Levick to Carter, 0 runs
Levick to Carter, 2 runs
0 runs
Turner to Thomas, 0 runs
Turner to Thomas, 0 runs
Turner to Carter, 3 runs
Turner to Carter, 0 runs
Turner to Carter, 0 runs
Turner to Thomas, 1 run
Larosa to Carter, 2 runs
Larosa to Thomas, 1 run
Larosa to Carter, 1 run
Larosa to Thomas, 1 run
Larosa to Thomas, 0 runs
Larosa to Carter, 1 run
Turner to Carter, 1 run
Turner to Thomas, 3 runs
Turner to Thomas, 0 runs
Turner to Thomas, 0 runs
Turner to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)
Turner to Carter, 1 run
Larosa to Threlkeld, 0 runs
Larosa to Carter, 1 run
Larosa to Carter, 0 runs
Larosa to Carter, 0 runs
Larosa to Threlkeld, 1 run
Threlkeld defends for a couple of runs.
Turner to Threlkeld, 1 run
Turner to Threlkeld, 0 runs
Turner to Carter, 1 run
Turner to Carter, 0 runs
Turner to Threlkeld, 1 run
Turner to Threlkeld, 0 runs
Levick to Carter, 0 runs
Levick to Threlkeld, 1 run
Levick to Threlkeld, 2 runs
Levick to Carter, 1 run
Levick to Carter, 0 runs
Levick to Threlkeld, 1 run
Thompson to Threlkeld, 1 run
Thompson to Carter, 1 run
Thompson to Threlkeld, 1 run
Thompson to Carter, 1 run
Thompson to Carter, 0 runs
Thompson to Carter, 4 runs
Levick to Threlkeld, 0 runs
Levick to Threlkeld, 0 runs
Levick to Threlkeld, 4 runs
Levick to Carter, 1 run
Levick to Carter, 0 runs
Levick to Carter, 0 runs
Thompson to Threlkeld, 0 runs
Thompson to Carter, 1 run
Thompson to Carter, 2 runs
Thompson to Carter, 0 runs
Thompson to Carter, 0 runs
Thompson to Carter, 0 runs
Levick to Threlkeld, 0 runs
Levick to Threlkeld, 0 runs
Levick to Carter, 1 run
Levick to Carter, 0 runs
Levick to Carter, 0 runs
Levick to Carter, 0 runs
Thompson to Carter, 1 run
Thompson to Carter, 0 runs
Thompson to Threlkeld, 1 run
Thompson to Carter, leg bye
Thompson to Carter, 0 runs
Thompson to Carter, 0 runs
Levick to Carter, 1 run
Levick to Threlkeld, 1 run
Levick to Threlkeld, 0 runs
Levick to Threlkeld, 0 runs
Levick to Carter, 1 run
Levick to Threlkeld, 1 run
Thompson to Threlkeld, 1 run
Thompson to Carter, 1 run
Thompson to Carter, 0 runs
Thompson to Carter, 0 runs
Thompson to Carter, wide
Thompson to Carter, 0 runs
Threlkeld defends for a run.
Larosa to Carter, 0 runs
Larosa to Threlkeld, 1 run
Larosa to Threlkeld, 0 runs
Larosa to Threlkeld, appeal
Larosa to Threlkeld, wide
Larosa to Threlkeld, 0 runs
Larosa to Threlkeld, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Larosa to Kesteven, appeal, wicket (caught - Kesteven)
Larosa to Kesteven, 0 runs
Larosa to Kesteven, 4 runs
Larosa to Kesteven, 0 runs
Larosa to Kesteven, 0 runs
Larosa to Kesteven, 0 runs
Johnson to Carter, 2 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Kesteven, 1 run
Johnson to Kesteven, appeal
Johnson to Carter, 1 run
Larosa to Carter, leg bye
Larosa to Carter, 0 runs
Larosa to Carter, 0 runs
Kesteven plays a defensive stroke for 1 run.
Larosa to Kesteven, 0 runs
Larosa to Kesteven, 4 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 2 runs
Johnson to Kesteven, leg bye
Johnson to Kesteven, wide
Johnson to Kesteven, 0 runs
Johnson to Kesteven, 0 runs
Johnson to Kesteven, 0 runs
Larosa to Carter, 0 runs
Larosa to Carter, 0 runs
Larosa to Carter, 0 runs
Larosa to Kesteven, 1 run
Larosa to Kesteven, 0 runs
Larosa to Kesteven, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Carter, 2 runs
Johnson to Carter, wide
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Kesteven, 1 run
Larosa to Kesteven, 1 run
Larosa to Kesteven, 0 runs
Larosa to Kesteven, 0 runs
Larosa to Kesteven, 0 runs
Larosa to Kesteven, 0 runs
Larosa to Kesteven, 0 runs
Johnson to Carter, 0 runs
Johnson to Kesteven, 1 run
Johnson to Kesteven, 0 runs
Johnson to Kesteven, 0 runs
Johnson to Kesteven, 0 runs
Johnson to E Jones, appeal, wicket (bowled - E Jones)