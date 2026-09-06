Highlights Lancashire Thunder vs Durham List a One-Day Cup, Women 06.09.2026

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LAT
LAT

(0 ov.) 148/6

DUR
DUR
34.5
4

Turner to Cross, 4 runs

34.4
1

Turner to Seren Smale, 1 run

34.3
2

Turner to Seren Smale, 2 runs

34.2
4

Turner to Seren Smale, 4 runs

34.1
3

Turner to Cross, 3 runs

33.6
2

Larosa to Seren Smale, 2 runs

33.5
.

Larosa to Seren Smale, 0 runs

33.4
1

Larosa to Cross, 1 run

33.3
W

Larosa to FMK Morris, appeal, wicket (bowled - FMK Morris)

33.2
4

Larosa to FMK Morris, 4 runs

33.1
1

Larosa to Seren Smale, 1 run

32.6
1

Thompson to Seren Smale, 1 run

32.5
1

Thompson to FMK Morris, leg bye

32.4
.

Thompson to FMK Morris, 0 runs

32.3
1

Thompson to Seren Smale, 1 run

32.2
2

Thompson to Seren Smale, 2 runs

32.1
1

Thompson to FMK Morris, 1 run

31.6
1lb

FMK Morris defends for one leg bye.

31.5
1

Johnson to Seren Smale, 1 run

31.4
.

Johnson to Seren Smale, 0 runs

31.3
1

Johnson to FMK Morris, 1 run

31.2
1

Johnson to Seren Smale, 1 run

31.1
2

Seren Smale plays a defensive stroke for a pair of runs.

30.6
.

Thompson to FMK Morris, 0 runs

30.5
.

Thompson to FMK Morris, 0 runs

30.4
.

Thompson to FMK Morris, 0 runs

30.3
4

Thompson to FMK Morris, 4 runs

30.2
1

Thompson to Seren Smale, 1 run

30.1
.

Thompson to Seren Smale, 0 runs

29.6
.

Johnson to FMK Morris, 0 runs

29.5
1

Johnson to Seren Smale, 1 run

29.4
1

Johnson to FMK Morris, 1 run

29.3
.

Johnson to FMK Morris, 0 runs

29.2
1

Johnson to Seren Smale, 1 run

29.1
1

Johnson to FMK Morris, 1 run

28.6
1

Thompson to FMK Morris, 1 run

28.5
.

Thompson to FMK Morris, 0 runs

28.4
1

Thompson to Seren Smale, 1 run

28.3
1

Thompson to FMK Morris, 1 run

28.2
.

0 runs

28.1
1

Thompson to Seren Smale, 1 run

27.6
4

Levick to FMK Morris, 4 runs

27.5
.

Levick to FMK Morris, 0 runs

27.4
2

Levick to FMK Morris, 2 runs

27.3
W

Levick to Carter, appeal, wicket (bowled - Carter)

27.2
2

Levick to Carter, 2 runs

27.1
.

Levick to Carter, 0 runs

26.6
.

Turner to Seren Smale, 0 runs

26.5
.

Turner to Seren Smale, 0 runs

26.4
1

Turner to Carter, 1 run

26.3
3

Turner to Seren Smale, 3 runs

26.2
.

Turner to Seren Smale, 0 runs

26.1
1

Turner to Carter, 1 run

25.6
.

Levick to Seren Smale, 0 runs

25.5
1

Levick to Carter, 1 run

25.4
.

Levick to Carter, 0 runs

25.3
1

Levick to Seren Smale, 1 run

25.2
1

Levick to Carter, leg bye

25.1
.

Levick to Carter, 0 runs

24.6
1

Turner to Carter, 1 run

24.5
.

Turner to Carter, 0 runs

24.4
.

Turner to Carter, 0 runs

24.3
2

Turner to Carter, 2 runs

24.2
.

Turner to Carter, 0 runs

24.1
.

Turner to Carter, 0 runs

23.6
W

Levick to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)

23.5
.

Levick to Thomas, 0 runs

23.4
1

Levick to Carter, 1 run

23.4
1

Levick to Carter, wide

23.3
.

Levick to Carter, 0 runs

23.2
2

Levick to Carter, 2 runs

23.1
.

0 runs

22.6
.

Turner to Thomas, 0 runs

22.5
.

Turner to Thomas, 0 runs

22.4
3

Turner to Carter, 3 runs

22.3
.

Turner to Carter, 0 runs

22.2
.

Turner to Carter, 0 runs

22.1
1

Turner to Thomas, 1 run

21.6
2

Larosa to Carter, 2 runs

21.5
1

Larosa to Thomas, 1 run

21.4
1

Larosa to Carter, 1 run

21.3
1

Larosa to Thomas, 1 run

21.2
.

Larosa to Thomas, 0 runs

21.1
1

Larosa to Carter, 1 run

20.6
1

Turner to Carter, 1 run

20.5
3

Turner to Thomas, 3 runs

20.4
.

Turner to Thomas, 0 runs

20.3
.

Turner to Thomas, 0 runs

20.2
W

Turner to Threlkeld, appeal, wicket (caught - Threlkeld)

20.1
1

Turner to Carter, 1 run

19.6
.

Larosa to Threlkeld, 0 runs

19.5
1

Larosa to Carter, 1 run

19.4
.

Larosa to Carter, 0 runs

19.3
.

Larosa to Carter, 0 runs

19.2
1

Larosa to Threlkeld, 1 run

19.1
2

Threlkeld defends for a couple of runs.

18.6
1

Turner to Threlkeld, 1 run

18.5
.

Turner to Threlkeld, 0 runs

18.4
1

Turner to Carter, 1 run

18.3
.

Turner to Carter, 0 runs

18.2
1

Turner to Threlkeld, 1 run

18.1
.

Turner to Threlkeld, 0 runs

17.6
.

Levick to Carter, 0 runs

17.5
1

Levick to Threlkeld, 1 run

17.4
2

Levick to Threlkeld, 2 runs

17.3
1

Levick to Carter, 1 run

17.2
.

Levick to Carter, 0 runs

17.1
1

Levick to Threlkeld, 1 run

16.6
1

Thompson to Threlkeld, 1 run

16.5
1

Thompson to Carter, 1 run

16.4
1

Thompson to Threlkeld, 1 run

16.3
1

Thompson to Carter, 1 run

16.2
.

Thompson to Carter, 0 runs

16.1
4

Thompson to Carter, 4 runs

15.6
.

Levick to Threlkeld, 0 runs

15.5
.

Levick to Threlkeld, 0 runs

15.4
4

Levick to Threlkeld, 4 runs

15.3
1

Levick to Carter, 1 run

15.2
.

Levick to Carter, 0 runs

15.1
.

Levick to Carter, 0 runs

14.6
.

Thompson to Threlkeld, 0 runs

14.5
1

Thompson to Carter, 1 run

14.4
2

Thompson to Carter, 2 runs

14.3
.

Thompson to Carter, 0 runs

14.2
.

Thompson to Carter, 0 runs

14.1
.

Thompson to Carter, 0 runs

13.6
.

Levick to Threlkeld, 0 runs

13.5
.

Levick to Threlkeld, 0 runs

13.4
1

Levick to Carter, 1 run

13.3
.

Levick to Carter, 0 runs

13.2
.

Levick to Carter, 0 runs

13.1
.

Levick to Carter, 0 runs

12.6
1

Thompson to Carter, 1 run

12.5
.

Thompson to Carter, 0 runs

12.4
1

Thompson to Threlkeld, 1 run

12.3
1

Thompson to Carter, leg bye

12.2
.

Thompson to Carter, 0 runs

12.1
.

Thompson to Carter, 0 runs

11.6
1

Levick to Carter, 1 run

11.5
1

Levick to Threlkeld, 1 run

11.4
.

Levick to Threlkeld, 0 runs

11.3
.

Levick to Threlkeld, 0 runs

11.2
1

Levick to Carter, 1 run

11.1
1

Levick to Threlkeld, 1 run

10.6
1

Thompson to Threlkeld, 1 run

10.5
1

Thompson to Carter, 1 run

10.4
.

Thompson to Carter, 0 runs

10.3
.

Thompson to Carter, 0 runs

10.3
1

Thompson to Carter, wide

10.2
.

Thompson to Carter, 0 runs

10.1
1

Threlkeld defends for a run.

9.6
.

Larosa to Carter, 0 runs

9.5
1

Larosa to Threlkeld, 1 run

9.4
.

Larosa to Threlkeld, 0 runs

9.3
.

Larosa to Threlkeld, appeal

9.3
1

Larosa to Threlkeld, wide

9.2
.

Larosa to Threlkeld, 0 runs

9.1
.

Larosa to Threlkeld, 0 runs

8.6
.

Johnson to Carter, 0 runs

8.5
.

Johnson to Carter, 0 runs

8.4
.

Johnson to Carter, 0 runs

8.3
.

Johnson to Carter, 0 runs

8.2
.

Johnson to Carter, 0 runs

8.1
.

Johnson to Carter, 0 runs

7.6
W

Larosa to Kesteven, appeal, wicket (caught - Kesteven)

7.5
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

7.4
4

Larosa to Kesteven, 4 runs

7.3
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

7.2
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

7.1
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

6.6
2

Johnson to Carter, 2 runs

6.5
.

Johnson to Carter, 0 runs

6.4
.

Johnson to Carter, 0 runs

6.3
1

Johnson to Kesteven, 1 run

6.2
.

Johnson to Kesteven, appeal

6.1
1

Johnson to Carter, 1 run

5.6
1

Larosa to Carter, leg bye

5.5
.

Larosa to Carter, 0 runs

5.4
.

Larosa to Carter, 0 runs

5.3
1

Kesteven plays a defensive stroke for 1 run.

5.2
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

5.1
4

Larosa to Kesteven, 4 runs

4.6
.

Johnson to Carter, 0 runs

4.5
2

Johnson to Carter, 2 runs

4.4
1

Johnson to Kesteven, leg bye

4.4
1

Johnson to Kesteven, wide

4.3
.

Johnson to Kesteven, 0 runs

4.2
.

Johnson to Kesteven, 0 runs

4.1
.

Johnson to Kesteven, 0 runs

3.6
.

Larosa to Carter, 0 runs

3.5
.

Larosa to Carter, 0 runs

3.4
.

Larosa to Carter, 0 runs

3.3
1

Larosa to Kesteven, 1 run

3.2
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

3.1
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

2.6
.

Johnson to Carter, 0 runs

2.5
.

Johnson to Carter, 0 runs

2.4
.

Johnson to Carter, 0 runs

2.3
2

Johnson to Carter, 2 runs

2.3
1

Johnson to Carter, wide

2.2
.

Johnson to Carter, 0 runs

2.1
1

Johnson to Kesteven, 1 run

1.6
1

Larosa to Kesteven, 1 run

1.5
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

1.4
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

1.3
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

1.2
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

1.1
.

Larosa to Kesteven, 0 runs

0.6
.

Johnson to Carter, 0 runs

0.5
1

Johnson to Kesteven, 1 run

0.4
.

Johnson to Kesteven, 0 runs

0.3
.

Johnson to Kesteven, 0 runs

0.2
.

Johnson to Kesteven, 0 runs

0.1
W

Johnson to E Jones, appeal, wicket (bowled - E Jones)