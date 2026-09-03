Highlights Warwickshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 03.09.2026
MacGregor to George, 1 run
MacGregor to Halliday, 1 run
MacGregor to Halliday, 0 runs
MacGregor to Halliday, 0 runs
Gillgrass to George, 0 runs
Gillgrass to George, 0 runs
Gillgrass to George, 0 runs
Gillgrass to Halliday, 1 run
Gillgrass to George, 1 run
Gillgrass to George, 0 runs
MacGregor to Austin, appeal, wicket (caught - Austin)
MacGregor to Austin, 0 runs
MacGregor to Austin, 0 runs
MacGregor to George, 1 run
MacGregor to George, 0 runs
MacGregor to George, 0 runs
Munro to Austin, 4 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 4 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Austin, 4 runs
MacGregor to Surenkumar, wicket (lbw - Surenkumar)
MacGregor to Surenkumar, 0 runs
MacGregor to Surenkumar, 4 runs
MacGregor to Surenkumar, 0 runs
MacGregor to Austin, 1 run
MacGregor to Austin, 0 runs
Munro to Surenkumar, 0 runs
Munro to Austin, 1 run
Munro to Surenkumar, 1 run
Munro to Surenkumar, no ball + 4 runs
Munro to Austin, 1 run
Munro to Austin, 4 runs
Munro to Austin, 0 runs
MacGregor to Surenkumar, 0 runs
MacGregor to Surenkumar, 0 runs
MacGregor to Surenkumar, 0 runs
MacGregor to Surenkumar, wide
MacGregor to Surenkumar, 0 runs
MacGregor to Austin, 1 run
MacGregor to Austin, 0 runs
MacGregor to Austin, wide
Munro to Surenkumar, 0 runs
Munro to Surenkumar, 0 runs
Munro to Austin, 2 wides
Munro to Austin, 0 runs
Munro to Surenkumar, 1 run
Munro to Austin, 1 run
Munro to Austin, 4 runs
Baker to MacGregor, wicket (lbw - MacGregor)
Baker to Maqsood, 1 run
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Maqsood plays a defensive stroke for a run.
Surenkumar to Maqsood, 0 runs
Surenkumar to Maqsood, 0 runs
Surenkumar to Maqsood, 0 runs
Surenkumar to Maqsood, 0 runs
Surenkumar to MacGregor, 1 run
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Brett to MacGregor, 0 runs
Brett to MacGregor, 0 runs
Brett to MacGregor, 0 runs
Brett to MacGregor, 2 runs
Brett to Maqsood, 1 run
Brett to MacGregor, 1 run
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Maqsood, 0 runs
Baker to Munro, appeal, wicket (caught - Munro)
Baker to Munro, 0 runs
Baker to Munro, 0 runs
Brett to MacGregor, 0 runs
Brett to MacGregor, 0 runs
Brett to Bishop, wicket (lbw - Bishop)
Brett to Munro, 1 run
Brett to Bishop, 1 run
Brett to Bishop, 0 runs
Baker to Munro, 0 runs
Baker to Bishop, 1 run
Baker to Bishop, 0 runs
Baker to Heap, appeal, wicket (stumped - Heap)
Baker to Munro, 1 run
Baker to Munro, 0 runs
Brett to Munro, 1 run
Brett to Sophia Smale, appeal, wicket (caught - Sophia Smale)
Brett to Heap, 1 run
Brett to Sophia Smale, leg bye
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 1 run
Baker to Heap, 1 run
Baker to Sophia Smale, 1 run
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Halliday to Sophia Smale, 1 run
Halliday to Heap, 1 run
Halliday to Heap, 4 runs
Halliday to Heap, 4 runs
Halliday to Heap, 0 runs
Halliday to Heap, 0 runs
Baker to Heap, 1 run
Baker to Heap, 0 runs
Baker to Heap, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 1 run
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Sophia Smale plays a defensive stroke for a pair of runs.
Halliday to Heap, 4 runs
Halliday to Heap, 0 runs
Halliday to Heap, 0 runs
Halliday to Sophia Smale, 1 run
Halliday to Sophia Smale, 0 runs
Halliday to Heap, 1 run
Stonehouse to Sophia Smale, 0 runs
Stonehouse to Sophia Smale, 0 runs
Stonehouse to Heap, 1 run
Stonehouse to Heap, 4 runs
Stonehouse to Sophia Smale, 1 run
Stonehouse to Sophia Smale, 0 runs
Mary Taylor to Sophia Smale, 1 run
Mary Taylor to Heap, 1 run
Mary Taylor to Heap, 6 runs
Mary Taylor to Sophia Smale, 1 run
Mary Taylor to Heap, 1 run
Mary Taylor to Heap, 0 runs
Stonehouse to Heap, 1 run
Stonehouse to Heap, 4 runs
Stonehouse to Sophia Smale, 1 run
Stonehouse to Heap, 1 run
Stonehouse to Heap, 0 runs
Stonehouse to Sophia Smale, 1 run
Mary Taylor to Sophia Smale, 1 run
Mary Taylor to Sophia Smale, 0 runs
Mary Taylor to Heap, 1 run
Mary Taylor to Heap, 4 runs
Mary Taylor to Heap, 4 runs
Mary Taylor to Heap, 0 runs
Arlott to Sophia Smale, 0 runs
Arlott to Heap, 1 run
Arlott to Heap, 2 runs
Arlott to Heap, 0 runs
Arlott to Heap, 0 runs
Arlott to Heap, 0 runs
Mary Taylor to Sophia Smale, 0 runs
Mary Taylor to Heap, 1 run
Mary Taylor to Heap, 0 runs
Mary Taylor to Heap, 0 runs
Mary Taylor to Sophia Smale, 1 run
Mary Taylor to Heap, 1 run
Arlott to Sophia Smale, 0 runs
Arlott to Sophia Smale, 0 runs
Arlott to Sophia Smale, 0 runs
Arlott to Sophia Smale, 2 runs
Arlott to Sophia Smale, no ball
Arlott to Sophia Smale, 4 runs
Arlott to Sophia Smale, 0 runs
Mary Taylor to Sophia Smale, 1 run
Mary Taylor to Sophia Smale, 0 runs
Mary Taylor to Heap, 1 run
Mary Taylor to Heap, 0 runs
Mary Taylor to Heap, 0 runs
Mary Taylor to Heap, 0 runs
Arlott to Heap, 1 run
Arlott to Heap, 0 runs
Arlott to Heap, 0 runs
appeal, wicket (caught - Gardner)
Arlott to Gardner, 0 runs
Arlott to Gardner, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Gardner, 1 run
Baker to Gardner, 4 runs
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Gardner, 1 run
Brett to Gardner, 2 runs
Brett to Gardner, 0 runs
Brett to Gardner, 4 runs
0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Gardner, 1 run
Baker to Sophia Smale, 1 run
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Baker to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Gardner, 0 runs
Brett to Sophia Smale, 1 run
Brett to Gardner, 1 run
Brett to Sophia Smale, 1 run
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Sophia Smale, 4 runs
Baker to Gardner, 0 runs
Baker to Gardner, 4 runs
Baker to Gardner, 0 runs
Baker to Gardner, wide
Baker to Gardner, wide
Baker to Sophia Smale, 1 run
Baker to Gardner, 1 run
Baker to Sophia Smale, 1 run
Brett to Sophia Smale, 1 run
Brett to Gardner, 1 run
Brett to Gardner, 0 runs
Brett to Claridge, appeal, wicket (bowled - Claridge)
Brett to Claridge, 4 runs
Brett to Claridge, 0 runs
Surenkumar to Sophia Smale, 0 runs
Surenkumar to Claridge, 1 run
Surenkumar to Claridge, 0 runs
Surenkumar to Claridge, 0 runs
Surenkumar to Claridge, 4 runs
Surenkumar to Sophia Smale, 1 run
Brett to Sophia Smale, 1 run
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Claridge, 1 run
Surenkumar to Claridge, 0 runs
Surenkumar to Claridge, 0 runs
Surenkumar to Claridge, 4 runs
Surenkumar to Claridge, 0 runs
Surenkumar to Claridge, 0 runs
0 runs
Brett to Claridge, 0 runs
Brett to Claridge, 0 runs
Brett to Claridge, 2 runs
Brett to Claridge, 0 runs
Brett to Claridge, 0 runs
Brett to Claridge, 0 runs
Surenkumar to Claridge, leg bye
Surenkumar to Claridge, 0 runs
Surenkumar to Claridge, 0 runs
Surenkumar to Macleod, wicket (lbw - Macleod)
Surenkumar to Macleod, wide
Surenkumar to Sophia Smale, 1 run
Surenkumar to Macleod, 1 run
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Sophia Smale, 4 runs
Brett to Sophia Smale, 0 runs
Brett to Gillgrass, appeal, wicket (caught - Gillgrass)
Brett to Gillgrass, 0 runs
Surenkumar to Gillgrass, 1 run
Surenkumar to Gillgrass, 2 runs
Surenkumar to Gillgrass, 0 runs
Surenkumar to Gillgrass, 0 runs
Surenkumar to Macleod, 3 runs
Surenkumar to Macleod, 0 runs
Surenkumar to Macleod, wide
Brett to Macleod, 1 run
Brett to Macleod, 0 runs
Brett to Gillgrass, 1 run
Surenkumar to Gillgrass, 1 run
Surenkumar to Gillgrass, 0 runs
Surenkumar to Gillgrass, 0 runs
Surenkumar to Gillgrass, 0 runs
Surenkumar to Macleod, 1 run
Surenkumar to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Gillgrass, 0 runs
Stonehouse to Gillgrass, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 1 run
Stonehouse to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 4 runs
Stonehouse to Macleod, wide
Arlott to Macleod, 1 run
Arlott to Gillgrass, no ball + 1 run
Arlott to Gillgrass, wide
Arlott to Gillgrass, 0 runs
Arlott to Macleod, 1 run
Arlott to Macleod, 0 runs
Arlott to Macleod, 0 runs
Arlott to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Gillgrass, 0 runs
Stonehouse to Gillgrass, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 1 run
Gillgrass plays a defensive stroke for 1 leg bye.
Stonehouse to Gillgrass, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 1 run
Arlott to Gillgrass, 0 runs
Arlott to Gillgrass, wide
Arlott to Gillgrass, 0 runs
Arlott to Macleod, 1 run
Arlott to Macleod, 4 runs
Arlott to Macleod, 4 runs
Arlott to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 1 run
Stonehouse to Macleod, wide
Stonehouse to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 4 runs
Stonehouse to Gillgrass, 1 run
Arlott to Macleod, 0 runs
Arlott to Macleod, 0 runs
Arlott to Macleod, 0 runs
Arlott to Gillgrass, 1 run
Arlott to Gillgrass, 0 runs
Arlott to Gillgrass, 0 runs
Stonehouse to Gillgrass, 1 run
Stonehouse to Macleod, 1 run
Stonehouse to Gillgrass, 1 run
Stonehouse to Gillgrass, 0 runs
Stonehouse to Gillgrass, 0 runs
Stonehouse to Gillgrass, 2 runs
Arlott to Macleod, 0 runs
Arlott to Gillgrass, 1 run
Arlott to Gillgrass, 4 runs
Arlott to Gillgrass, 0 runs
Arlott to Gillgrass, 0 runs
Arlott to Gillgrass, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Macleod, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 0 runs
Stonehouse to Scrivens, 0 runs