Highlights Warwickshire vs Essex List a One-Day Cup, Women 03.09.2026

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WAR
WAR

(0 ov.) 45/2

ESS
ESS

202

7.4
1

MacGregor to George, 1 run

7.3
1

MacGregor to Halliday, 1 run

7.2
.

MacGregor to Halliday, 0 runs

7.1
.

MacGregor to Halliday, 0 runs

6.6
.

Gillgrass to George, 0 runs

6.5
.

Gillgrass to George, 0 runs

6.4
.

Gillgrass to George, 0 runs

6.3
1

Gillgrass to Halliday, 1 run

6.2
1

Gillgrass to George, 1 run

6.1
.

Gillgrass to George, 0 runs

5.6
W

MacGregor to Austin, appeal, wicket (caught - Austin)

5.5
.

MacGregor to Austin, 0 runs

5.4
.

MacGregor to Austin, 0 runs

5.3
1

MacGregor to George, 1 run

5.2
.

MacGregor to George, 0 runs

5.1
.

MacGregor to George, 0 runs

4.6
4

Munro to Austin, 4 runs

4.5
.

Munro to Austin, 0 runs

4.4
4

Munro to Austin, 4 runs

4.3
.

Munro to Austin, 0 runs

4.2
.

Munro to Austin, 0 runs

4.1
4

Munro to Austin, 4 runs

3.6
W

MacGregor to Surenkumar, wicket (lbw - Surenkumar)

3.5
.

MacGregor to Surenkumar, 0 runs

3.4
4

MacGregor to Surenkumar, 4 runs

3.3
.

MacGregor to Surenkumar, 0 runs

3.2
1

MacGregor to Austin, 1 run

3.1
.

MacGregor to Austin, 0 runs

2.6
.

Munro to Surenkumar, 0 runs

2.5
1

Munro to Austin, 1 run

2.4
1

Munro to Surenkumar, 1 run

2.4
nb

Munro to Surenkumar, no ball + 4 runs

2.3
1

Munro to Austin, 1 run

2.2
4

Munro to Austin, 4 runs

2.1
.

Munro to Austin, 0 runs

1.6
.

MacGregor to Surenkumar, 0 runs

1.5
.

MacGregor to Surenkumar, 0 runs

1.4
.

MacGregor to Surenkumar, 0 runs

1.4
1

MacGregor to Surenkumar, wide

1.3
.

MacGregor to Surenkumar, 0 runs

1.2
1

MacGregor to Austin, 1 run

1.1
.

MacGregor to Austin, 0 runs

1.1
1

MacGregor to Austin, wide

0.6
.

Munro to Surenkumar, 0 runs

0.5
.

Munro to Surenkumar, 0 runs

0.5
2

Munro to Austin, 2 wides

0.4
.

Munro to Austin, 0 runs

0.3
1

Munro to Surenkumar, 1 run

0.2
1

Munro to Austin, 1 run

0.1
4

Munro to Austin, 4 runs

44.5
W

Baker to MacGregor, wicket (lbw - MacGregor)

44.4
1

Baker to Maqsood, 1 run

44.3
.

Baker to Maqsood, 0 runs

44.2
.

Baker to Maqsood, 0 runs

44.1
.

Baker to Maqsood, 0 runs

43.6
1

Maqsood plays a defensive stroke for a run.

43.5
.

Surenkumar to Maqsood, 0 runs

43.4
.

Surenkumar to Maqsood, 0 runs

43.3
.

Surenkumar to Maqsood, 0 runs

43.2
.

Surenkumar to Maqsood, 0 runs

43.1
1

Surenkumar to MacGregor, 1 run

42.6
.

Baker to Maqsood, 0 runs

42.5
.

Baker to Maqsood, 0 runs

42.4
.

Baker to Maqsood, 0 runs

42.3
.

Baker to Maqsood, 0 runs

42.2
.

Baker to Maqsood, 0 runs

42.1
.

Baker to Maqsood, 0 runs

41.6
.

Brett to MacGregor, 0 runs

41.5
.

Brett to MacGregor, 0 runs

41.4
.

Brett to MacGregor, 0 runs

41.3
2

Brett to MacGregor, 2 runs

41.2
1

Brett to Maqsood, 1 run

41.1
1

Brett to MacGregor, 1 run

40.6
.

Baker to Maqsood, 0 runs

40.5
.

Baker to Maqsood, 0 runs

40.4
.

Baker to Maqsood, 0 runs

40.3
W

Baker to Munro, appeal, wicket (caught - Munro)

40.2
.

Baker to Munro, 0 runs

40.1
.

Baker to Munro, 0 runs

39.6
.

Brett to MacGregor, 0 runs

39.5
.

Brett to MacGregor, 0 runs

39.4
W

Brett to Bishop, wicket (lbw - Bishop)

39.3
1

Brett to Munro, 1 run

39.2
1

Brett to Bishop, 1 run

39.1
.

Brett to Bishop, 0 runs

38.6
.

Baker to Munro, 0 runs

38.5
1

Baker to Bishop, 1 run

38.4
.

Baker to Bishop, 0 runs

38.3
W

Baker to Heap, appeal, wicket (stumped - Heap)

38.2
1

Baker to Munro, 1 run

38.1
.

Baker to Munro, 0 runs

37.6
1

Brett to Munro, 1 run

37.5
W

Brett to Sophia Smale, appeal, wicket (caught - Sophia Smale)

37.4
1

Brett to Heap, 1 run

37.3
1

Brett to Sophia Smale, leg bye

37.2
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

37.1
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

36.6
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

36.5
1

Baker to Heap, 1 run

36.4
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

36.3
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

36.2
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

36.1
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

35.6
1

Halliday to Sophia Smale, 1 run

35.5
1

Halliday to Heap, 1 run

35.4
4

Halliday to Heap, 4 runs

35.3
4

Halliday to Heap, 4 runs

35.2
.

Halliday to Heap, 0 runs

35.1
.

Halliday to Heap, 0 runs

34.6
1

Baker to Heap, 1 run

34.5
.

Baker to Heap, 0 runs

34.4
.

Baker to Heap, 0 runs

34.3
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

34.2
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

34.1
2

Sophia Smale plays a defensive stroke for a pair of runs.

33.6
4

Halliday to Heap, 4 runs

33.5
.

Halliday to Heap, 0 runs

33.4
.

Halliday to Heap, 0 runs

33.3
1

Halliday to Sophia Smale, 1 run

33.2
.

Halliday to Sophia Smale, 0 runs

33.1
1

Halliday to Heap, 1 run

32.6
.

Stonehouse to Sophia Smale, 0 runs

32.5
.

Stonehouse to Sophia Smale, 0 runs

32.4
1

Stonehouse to Heap, 1 run

32.3
4

Stonehouse to Heap, 4 runs

32.2
1

Stonehouse to Sophia Smale, 1 run

32.1
.

Stonehouse to Sophia Smale, 0 runs

31.6
1

Mary Taylor to Sophia Smale, 1 run

31.5
1

Mary Taylor to Heap, 1 run

31.4
6

Mary Taylor to Heap, 6 runs

31.3
1

Mary Taylor to Sophia Smale, 1 run

31.2
1

Mary Taylor to Heap, 1 run

31.1
.

Mary Taylor to Heap, 0 runs

30.6
1

Stonehouse to Heap, 1 run

30.5
4

Stonehouse to Heap, 4 runs

30.4
1

Stonehouse to Sophia Smale, 1 run

30.3
1

Stonehouse to Heap, 1 run

30.2
.

Stonehouse to Heap, 0 runs

30.1
1

Stonehouse to Sophia Smale, 1 run

29.6
1

Mary Taylor to Sophia Smale, 1 run

29.5
.

Mary Taylor to Sophia Smale, 0 runs

29.4
1

Mary Taylor to Heap, 1 run

29.3
4

Mary Taylor to Heap, 4 runs

29.2
4

Mary Taylor to Heap, 4 runs

29.1
.

Mary Taylor to Heap, 0 runs

28.6
.

Arlott to Sophia Smale, 0 runs

28.5
1

Arlott to Heap, 1 run

28.4
2

Arlott to Heap, 2 runs

28.3
.

Arlott to Heap, 0 runs

28.2
.

Arlott to Heap, 0 runs

28.1
.

Arlott to Heap, 0 runs

27.6
.

Mary Taylor to Sophia Smale, 0 runs

27.5
1

Mary Taylor to Heap, 1 run

27.4
.

Mary Taylor to Heap, 0 runs

27.3
.

Mary Taylor to Heap, 0 runs

27.2
1

Mary Taylor to Sophia Smale, 1 run

27.1
1

Mary Taylor to Heap, 1 run

26.6
.

Arlott to Sophia Smale, 0 runs

26.5
.

Arlott to Sophia Smale, 0 runs

26.4
.

Arlott to Sophia Smale, 0 runs

26.3
2

Arlott to Sophia Smale, 2 runs

26.3
1

Arlott to Sophia Smale, no ball

26.2
4

Arlott to Sophia Smale, 4 runs

26.1
.

Arlott to Sophia Smale, 0 runs

25.6
1

Mary Taylor to Sophia Smale, 1 run

25.5
.

Mary Taylor to Sophia Smale, 0 runs

25.4
1

Mary Taylor to Heap, 1 run

25.3
.

Mary Taylor to Heap, 0 runs

25.2
.

Mary Taylor to Heap, 0 runs

25.1
.

Mary Taylor to Heap, 0 runs

24.6
1

Arlott to Heap, 1 run

24.5
.

Arlott to Heap, 0 runs

24.4
.

Arlott to Heap, 0 runs

24.3
W

appeal, wicket (caught - Gardner)

24.2
.

Arlott to Gardner, 0 runs

24.1
.

Arlott to Gardner, 0 runs

23.6
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

23.5
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

23.4
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

23.3
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

23.2
1

Baker to Gardner, 1 run

23.1
4

Baker to Gardner, 4 runs

22.6
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

22.5
1

Brett to Gardner, 1 run

22.4
2

Brett to Gardner, 2 runs

22.3
.

Brett to Gardner, 0 runs

22.2
4

Brett to Gardner, 4 runs

22.1
.

0 runs

21.6
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

21.5
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

21.4
1

Baker to Gardner, 1 run

21.3
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

21.2
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

21.1
.

Baker to Sophia Smale, 0 runs

20.6
.

Brett to Gardner, 0 runs

20.5
1

Brett to Sophia Smale, 1 run

20.4
1

Brett to Gardner, 1 run

20.3
1

Brett to Sophia Smale, 1 run

20.2
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

20.1
4

Brett to Sophia Smale, 4 runs

19.6
.

Baker to Gardner, 0 runs

19.5
4

Baker to Gardner, 4 runs

19.4
.

Baker to Gardner, 0 runs

19.4
1

Baker to Gardner, wide

19.4
1

Baker to Gardner, wide

19.3
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

19.2
1

Baker to Gardner, 1 run

19.1
1

Baker to Sophia Smale, 1 run

18.6
1

Brett to Sophia Smale, 1 run

18.5
1

Brett to Gardner, 1 run

18.4
.

Brett to Gardner, 0 runs

18.3
W

Brett to Claridge, appeal, wicket (bowled - Claridge)

18.2
4

Brett to Claridge, 4 runs

18.1
.

Brett to Claridge, 0 runs

17.6
.

Surenkumar to Sophia Smale, 0 runs

17.5
1

Surenkumar to Claridge, 1 run

17.4
.

Surenkumar to Claridge, 0 runs

17.3
.

Surenkumar to Claridge, 0 runs

17.2
4

Surenkumar to Claridge, 4 runs

17.1
1

Surenkumar to Sophia Smale, 1 run

16.6
1

Brett to Sophia Smale, 1 run

16.5
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

16.4
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

16.3
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

16.2
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

16.1
1

Brett to Claridge, 1 run

15.6
.

Surenkumar to Claridge, 0 runs

15.5
.

Surenkumar to Claridge, 0 runs

15.4
4

Surenkumar to Claridge, 4 runs

15.3
.

Surenkumar to Claridge, 0 runs

15.2
.

Surenkumar to Claridge, 0 runs

15.1
.

0 runs

14.6
.

Brett to Claridge, 0 runs

14.5
.

Brett to Claridge, 0 runs

14.4
2

Brett to Claridge, 2 runs

14.3
.

Brett to Claridge, 0 runs

14.2
.

Brett to Claridge, 0 runs

14.1
.

Brett to Claridge, 0 runs

13.6
1

Surenkumar to Claridge, leg bye

13.5
.

Surenkumar to Claridge, 0 runs

13.4
.

Surenkumar to Claridge, 0 runs

13.3
W

Surenkumar to Macleod, wicket (lbw - Macleod)

13.3
1

Surenkumar to Macleod, wide

13.2
1

Surenkumar to Sophia Smale, 1 run

13.1
1

Surenkumar to Macleod, 1 run

12.6
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

12.5
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

12.4
4

Brett to Sophia Smale, 4 runs

12.3
.

Brett to Sophia Smale, 0 runs

12.2
W

Brett to Gillgrass, appeal, wicket (caught - Gillgrass)

12.1
.

Brett to Gillgrass, 0 runs

11.6
1

Surenkumar to Gillgrass, 1 run

11.5
2

Surenkumar to Gillgrass, 2 runs

11.4
.

Surenkumar to Gillgrass, 0 runs

11.3
.

Surenkumar to Gillgrass, 0 runs

11.2
3

Surenkumar to Macleod, 3 runs

11.1
.

Surenkumar to Macleod, 0 runs

11.1
1

Surenkumar to Macleod, wide

10.6
1

Brett to Macleod, 1 run

10.2
.

Brett to Macleod, 0 runs

10.1
1

Brett to Gillgrass, 1 run

9.6
1

Surenkumar to Gillgrass, 1 run

9.5
.

Surenkumar to Gillgrass, 0 runs

9.4
.

Surenkumar to Gillgrass, 0 runs

9.3
.

Surenkumar to Gillgrass, 0 runs

9.2
1

Surenkumar to Macleod, 1 run

9.1
.

Surenkumar to Macleod, 0 runs

8.6
.

Stonehouse to Gillgrass, 0 runs

8.5
.

Stonehouse to Gillgrass, 0 runs

8.4
1

Stonehouse to Macleod, 1 run

8.3
.

Stonehouse to Macleod, 0 runs

8.2
.

Stonehouse to Macleod, 0 runs

8.1
4

Stonehouse to Macleod, 4 runs

8.1
1

Stonehouse to Macleod, wide

7.6
1

Arlott to Macleod, 1 run

7.6
nb

Arlott to Gillgrass, no ball + 1 run

7.6
1

Arlott to Gillgrass, wide

7.5
.

Arlott to Gillgrass, 0 runs

7.4
1

Arlott to Macleod, 1 run

7.3
.

Arlott to Macleod, 0 runs

7.2
.

Arlott to Macleod, 0 runs

7.1
.

Arlott to Macleod, 0 runs

6.6
.

Stonehouse to Gillgrass, 0 runs

6.5
.

Stonehouse to Gillgrass, 0 runs

6.4
1

Stonehouse to Macleod, 1 run

6.3
1lb

Gillgrass plays a defensive stroke for 1 leg bye.

6.2
.

Stonehouse to Gillgrass, 0 runs

6.1
1

Stonehouse to Macleod, 1 run

5.6
.

Arlott to Gillgrass, 0 runs

5.6
1

Arlott to Gillgrass, wide

5.5
.

Arlott to Gillgrass, 0 runs

5.4
1

Arlott to Macleod, 1 run

5.3
4

Arlott to Macleod, 4 runs

5.2
4

Arlott to Macleod, 4 runs

5.1
.

Arlott to Macleod, 0 runs

4.6
1

Stonehouse to Macleod, 1 run

4.6
1

Stonehouse to Macleod, wide

4.5
.

Stonehouse to Macleod, 0 runs

4.4
.

Stonehouse to Macleod, 0 runs

4.3
.

Stonehouse to Macleod, 0 runs

4.2
4

Stonehouse to Macleod, 4 runs

4.1
1

Stonehouse to Gillgrass, 1 run

3.6
.

Arlott to Macleod, 0 runs

3.5
.

Arlott to Macleod, 0 runs

3.4
.

Arlott to Macleod, 0 runs

3.3
1

Arlott to Gillgrass, 1 run

3.2
.

Arlott to Gillgrass, 0 runs

3.1
.

Arlott to Gillgrass, 0 runs

2.6
1

Stonehouse to Gillgrass, 1 run

2.5
1

Stonehouse to Macleod, 1 run

2.4
1

Stonehouse to Gillgrass, 1 run

2.3
.

Stonehouse to Gillgrass, 0 runs

2.2
.

Stonehouse to Gillgrass, 0 runs

2.1
2

Stonehouse to Gillgrass, 2 runs

1.6
.

Arlott to Macleod, 0 runs

1.5
1

Arlott to Gillgrass, 1 run

1.4
4

Arlott to Gillgrass, 4 runs

1.3
.

Arlott to Gillgrass, 0 runs

1.2
.

Arlott to Gillgrass, 0 runs

1.1
.

Arlott to Gillgrass, 0 runs

0.6
.

Stonehouse to Macleod, 0 runs

0.5
.

Stonehouse to Macleod, 0 runs

0.4
W

Stonehouse to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)

0.3
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

0.2
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs

0.1
.

Stonehouse to Scrivens, 0 runs