Results Score Yorkshire vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 18.04.2026

List a

YOR
YOR

280

BLA
BLA

210

Best Players

batterRB4s6sSR
Kelly Mariebatsman56736176.71
Bryce Kathrynall rounder5547100117.02
bowlerOMRWECOWDNB
Langston Bethbowler7.203514.7740
Jonassen Jessbowler701842.5700

Latest Highlights

41.2
W

Langston to Ballinger, appeal, wicket (caught - Ballinger)

41.1
.

Langston to Ballinger, 0 runs

40.6
.

Cooper to Phillips, 0 runs

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