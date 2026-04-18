Results Score Yorkshire vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 18.04.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Kelly Mariebatsman
|56
|73
|6
|1
|76.71
|Bryce Kathrynall rounder
|55
|47
|10
|0
|117.02
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Langston Bethbowler
|7.2
|0
|35
|1
|4.77
|4
|0
|Jonassen Jessbowler
|7
|0
|18
|4
|2.57
|0
|0
Latest Highlights
Read all highlights
41.2
W
Langston to Ballinger, appeal, wicket (caught - Ballinger)
41.1
.
Langston to Ballinger, 0 runs
40.6
.
Cooper to Phillips, 0 runs