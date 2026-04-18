Squads Yorkshire vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 18.04.2026

List a

YOR
YOR

280

BLA
BLA

210

Playing

YOR
YOR
BLA
BLA
First TeamSecond Team
Winfield Lauren

wicket keeper

Beaumont Tammy

wicket keeper

Blackwell Ines

no information yet

Bryce Kathryn

all rounder

Elwiss Georgia

all rounder

Prendergast Orla

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Jones Emma

no information yet

Higham Lucy

all rounder

Woolston Jessica

all rounder

Phillips Charley

no information yet

Bench

YOR
YOR
BLA
BLA
First TeamSecond Team
Claridge Ella

wicket keeper