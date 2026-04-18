Squads Yorkshire vs The Blaze List a One-Day Cup, Women 18.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Winfield Lauren
wicket keeper
Beaumont Tammy
wicket keeper
Blackwell Ines
no information yet
Kelly Marie
batsman
Jonassen Jess
bowler
Bryce Kathryn
all rounder
Kalis Sterre
batsman
Elwiss Georgia
all rounder
Ward Maddie
batsman
Prendergast Orla
all rounder
Campbell Ami
batsman
Bryce Sarah
wicket keeper
Thomas Erin
batsman
Jones Emma
no information yet
Langston Beth
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Slater Rachel
bowler
Higham Lucy
all rounder
Cooper Claudie
bowler
Ballinger Grace
bowler
Woolston Jessica
all rounder
Phillips Charley
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Boyce Georgie
batsman
Baker Olivia
bowler
Hall Grace
bowler
Claridge Ella
wicket keeper
Rainey Hannah
bowler
Groves Josie
bowler