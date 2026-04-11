Bethany Alicia Langston

Bethany Alicia Langston

bowler

Full name:Bethany Alicia Langston
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Welsh Fire Women

Yorkshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iT20
Matches4227
Innings4225
Overs31.08.071.4
Balls---
Maidens502
Runs9444547
Wickets2118
Avg474430.38
SR934823.88
Eco3.035.57.63
BB113
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueOdiT20iT20
Matches4227
Innings2013
Not outs102
Runs21068
Balls Faced21082
Avg2106.18
SR100082.92
Fours206
Fifties000
Sixies001
Highest21016
Hundreds000

Bethany Alicia Langston Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Green, Maddy

Green, Maddy

Windsor, Emily

Windsor, Emily

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Ellis, Bethan

Ellis, Bethan

Morris, Fi

Morris, Fi

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Luus, Sune

Luus, Sune

Griffiths, Alex

Griffiths, Alex

Jonassen, Jess

Jonassen, Jess

Nicholas, Claire

Nicholas, Claire