Marie Kelly

Marie Kelly

batsman

Full name:Marie Kelly
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

The Blaze Women

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches112
Innings15
Overs9.415.5
Balls--
Maidens10
Runs4293
Wickets18
Avg4211.62
SR5811.87
Eco4.345.87
BB44
4w01
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches112
Innings010
Not outs02
Runs0196
Balls Faced0202
Avg024.5
SR097.02
Fours019
Fifties00
Sixies00
Highest042
Hundreds00

Marie Kelly Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Atapattu, Chamari

Atapattu, Chamari

McCarthy, Cassidy

McCarthy, Cassidy

Gordon, Kirstie

Gordon, Kirstie

Knowling-Davies, Rhiannon

Knowling-Davies, Rhiannon

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Jones, Amy

Jones, Amy

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Pavely, Charis

Pavely, Charis