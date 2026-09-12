Highlights Yorkshire vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 12.09.2026
Norris to Winfield-Hill, 6 runs
Norris to Winfield-Hill, 0 runs
Norris to Kalis, 1 run
Norris to Kalis, wide
Norris to Kalis, 0 runs
Norris to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)
Norris to Winfield-Hill, leg bye
S Morris to Jonassen, 0 runs
S Morris to Winfield-Hill, 1 run
S Morris to Winfield-Hill, 0 runs
0 runs
S Morris to Winfield-Hill, 0 runs
S Morris to Winfield-Hill, 0 runs
Norris to Jonassen, 2 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Winfield-Hill, 1 run
Norris to Jonassen, 1 run
S Morris to Jonassen, 1 run
S Morris to Winfield-Hill, 1 run
S Morris to Winfield-Hill, 0 runs
S Morris to Winfield-Hill, 0 runs
S Morris to Winfield-Hill, 2 runs
S Morris to Winfield-Hill, 0 runs
Norris to Winfield-Hill, 1 run
Norris to Jonassen, 1 run
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Jonassen, 0 runs
Norris to Winfield-Hill, 1 run
Norris to Winfield-Hill, wide
Norris to Jonassen, 1 run
Potts to Winfield-Hill, 0 runs
Potts to Winfield-Hill, 0 runs
Potts to Winfield-Hill, 4 leg byes
Potts to Winfield-Hill, 0 runs
Potts to Jonassen, 1 run
Potts to Jonassen, 0 runs
Cross to Jonassen, leg bye
Cross to Duckworth, appeal, wicket (bowled - Duckworth)
Cross to Duckworth, 2 runs
Cross to Duckworth, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, 1 run
Cross to Winfield-Hill, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Winfield-Hill, 1 run
Potts to Winfield-Hill, wide
Potts to Winfield-Hill, 0 runs
Potts to Winfield-Hill, 0 runs
Potts to Winfield-Hill, 0 runs
Cross to Duckworth, 0 runs
Cross to Duckworth, 0 runs
Cross to Duckworth, 0 runs
Cross to Duckworth, 0 runs
Cross to Duckworth, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, leg bye
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, 4 runs
Cross to Winfield-Hill, 6 runs
Cross to Winfield-Hill, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, 0 runs
Potts to Winfield-Hill, 1 run
Potts to Duckworth, 3 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, 4 runs
Cross to Duckworth, 1 run
Cross to Duckworth, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, 1 run
Cross to Winfield-Hill, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, 0 runs
Potts to Duckworth, 0 runs
Potts to Winfield-Hill, 1 run
Potts to Winfield-Hill, 0 runs
Potts to Winfield-Hill, 4 runs
Potts to Winfield-Hill, 0 runs
Potts to Winfield-Hill, 0 runs
Cross to Duckworth, 0 runs
Cross to Duckworth, 0 runs
Cross to Duckworth, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, 1 run
Cross to Winfield-Hill, 0 runs
Cross to Winfield-Hill, 0 runs