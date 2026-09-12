Highlights Yorkshire vs Lancashire Thunder List a One-Day Cup, Women 12.09.2026

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YOR
YOR

(0 ov.) 61/2

LAT
LAT
14.6
6

Norris to Winfield-Hill, 6 runs

14.5
.

Norris to Winfield-Hill, 0 runs

14.4
1

Norris to Kalis, 1 run

14.4
1

Norris to Kalis, wide

14.3
.

Norris to Kalis, 0 runs

14.2
W

Norris to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)

14.1
1

Norris to Winfield-Hill, leg bye

13.6
.

S Morris to Jonassen, 0 runs

13.5
1

S Morris to Winfield-Hill, 1 run

13.4
.

S Morris to Winfield-Hill, 0 runs

13.3
.

0 runs

13.2
.

S Morris to Winfield-Hill, 0 runs

13.1
.

S Morris to Winfield-Hill, 0 runs

12.6
2

Norris to Jonassen, 2 runs

12.5
.

Norris to Jonassen, 0 runs

12.4
.

Norris to Jonassen, 0 runs

12.3
.

Norris to Jonassen, 0 runs

12.2
1

Norris to Winfield-Hill, 1 run

12.1
1

Norris to Jonassen, 1 run

11.6
1

S Morris to Jonassen, 1 run

11.5
1

S Morris to Winfield-Hill, 1 run

11.4
.

S Morris to Winfield-Hill, 0 runs

11.3
.

S Morris to Winfield-Hill, 0 runs

11.2
2

S Morris to Winfield-Hill, 2 runs

11.1
.

S Morris to Winfield-Hill, 0 runs

10.6
1

Norris to Winfield-Hill, 1 run

10.5
1

Norris to Jonassen, 1 run

10.4
.

Norris to Jonassen, 0 runs

10.3
.

Norris to Jonassen, 0 runs

10.2
1

Norris to Winfield-Hill, 1 run

10.2
1

Norris to Winfield-Hill, wide

10.1
1

Norris to Jonassen, 1 run

9.6
.

Potts to Winfield-Hill, 0 runs

9.5
.

Potts to Winfield-Hill, 0 runs

9.4
4

Potts to Winfield-Hill, 4 leg byes

9.3
.

Potts to Winfield-Hill, 0 runs

9.2
1

Potts to Jonassen, 1 run

9.1
.

Potts to Jonassen, 0 runs

8.6
1

Cross to Jonassen, leg bye

8.5
W

Cross to Duckworth, appeal, wicket (bowled - Duckworth)

8.4
2

Cross to Duckworth, 2 runs

8.3
.

Cross to Duckworth, 0 runs

8.2
1

Cross to Winfield-Hill, 1 run

8.1
.

Cross to Winfield-Hill, 0 runs

7.6
.

Potts to Duckworth, 0 runs

7.5
.

Potts to Duckworth, 0 runs

7.4
1

Potts to Winfield-Hill, 1 run

7.4
1

Potts to Winfield-Hill, wide

7.3
.

Potts to Winfield-Hill, 0 runs

7.2
.

Potts to Winfield-Hill, 0 runs

7.1
.

Potts to Winfield-Hill, 0 runs

6.6
.

Cross to Duckworth, 0 runs

6.5
.

Cross to Duckworth, 0 runs

6.4
.

Cross to Duckworth, 0 runs

6.3
.

Cross to Duckworth, 0 runs

6.2
.

Cross to Duckworth, 0 runs

6.1
1

Cross to Winfield-Hill, leg bye

5.6
.

Potts to Duckworth, 0 runs

5.5
.

Potts to Duckworth, 0 runs

5.4
.

Potts to Duckworth, 0 runs

5.3
.

Potts to Duckworth, 0 runs

5.2
.

Potts to Duckworth, 0 runs

5.1
.

Potts to Duckworth, 0 runs

4.6
4

Cross to Winfield-Hill, 4 runs

4.5
6

Cross to Winfield-Hill, 6 runs

4.4
.

Cross to Winfield-Hill, 0 runs

4.3
.

Cross to Winfield-Hill, 0 runs

4.2
.

Cross to Winfield-Hill, 0 runs

4.1
.

Cross to Winfield-Hill, 0 runs

3.6
1

Potts to Winfield-Hill, 1 run

3.5
3

Potts to Duckworth, 3 runs

3.4
.

Potts to Duckworth, 0 runs

3.3
.

Potts to Duckworth, 0 runs

3.2
.

Potts to Duckworth, 0 runs

3.1
.

Potts to Duckworth, 0 runs

2.6
4

Cross to Winfield-Hill, 4 runs

2.5
1

Cross to Duckworth, 1 run

2.4
.

Cross to Duckworth, 0 runs

2.3
1

Cross to Winfield-Hill, 1 run

2.2
.

Cross to Winfield-Hill, 0 runs

2.1
.

Cross to Winfield-Hill, 0 runs

1.6
.

Potts to Duckworth, 0 runs

1.5
1

Potts to Winfield-Hill, 1 run

1.4
.

Potts to Winfield-Hill, 0 runs

1.3
4

Potts to Winfield-Hill, 4 runs

1.2
.

Potts to Winfield-Hill, 0 runs

1.1
.

Potts to Winfield-Hill, 0 runs

0.6
.

Cross to Duckworth, 0 runs

0.5
.

Cross to Duckworth, 0 runs

0.4
.

Cross to Duckworth, 0 runs

0.3
1

Cross to Winfield-Hill, 1 run

0.2
.

Cross to Winfield-Hill, 0 runs

0.1
.

Cross to Winfield-Hill, 0 runs