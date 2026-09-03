Highlights Yorkshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 03.09.2026

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List a

YOR
YOR

(0 ov.) 38/3

SOM
SOM

130

10.5
.

Anderson to Thomas, 0 runs

10.4
.

Anderson to Thomas, 0 runs

10.3
.

Anderson to Thomas, 0 runs

10.2
4

Anderson to Thomas, 4 runs

10.1
.

Anderson to Thomas, 0 runs

9.6
.

Skelton to Kalis, 0 runs

9.5
.

Skelton to Kalis, 0 runs

9.4
1

Skelton to Thomas, 1 run

9.3
.

Skelton to Thomas, 0 runs

9.2
1

Skelton to Kalis, bye

9.1
.

Skelton to Kalis, 0 runs

8.6
4

Anderson to Thomas, 4 runs

8.5
.

Anderson to Thomas, 0 runs

8.4
.

Anderson to Thomas, 0 runs

8.3
.

Anderson to Thomas, 0 runs

8.2
.

Anderson to Thomas, 0 runs

8.1
.

Anderson to Thomas, 0 runs

7.6
.

Griffiths to Kalis, 0 runs

7.5
1

Griffiths to Thomas, 1 run

7.4
1

Griffiths to Kalis, 1 run

7.3
4

Griffiths to Kalis, 4 runs

7.2
.

Griffiths to Kalis, 0 runs

7.1
.

Griffiths to Kalis, 0 runs

6.6
W

Anderson to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)

6.5
.

Anderson to Jonassen, 0 runs

6.4
.

Anderson to Jonassen, 0 runs

6.3
1

Anderson to Kalis, 1 run

6.2
.

Anderson to Kalis, 0 runs

6.1
W

appeal, wicket (caught - Clarke)

5.6
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

5.5
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

5.4
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

5.3
4

Griffiths to Jonassen, 4 runs

5.2
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

5.1
4

Griffiths to Jonassen, 4 runs

4.6
.

Anderson to Clarke, 0 runs

4.5
.

Anderson to Clarke, 0 runs

4.4
.

Anderson to Clarke, 0 runs

4.3
.

Anderson to Clarke, 0 runs

4.2
.

Anderson to Clarke, 0 runs

4.1
.

Anderson to Clarke, 0 runs

3.6
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

3.5
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

3.4
2

Griffiths to Jonassen, 2 runs

3.3
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

3.2
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

3.1
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

2.6
.

Anderson to Clarke, 0 runs

2.5
.

Anderson to Clarke, 0 runs

2.4
.

Anderson to Clarke, 0 runs

2.3
.

Anderson to Clarke, 0 runs

2.2
.

Anderson to Clarke, 0 runs

2.1
4

Anderson to Clarke, 4 runs

1.6
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

1.5
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

1.4
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

1.3
.

Griffiths to Jonassen, 0 runs

1.2
4

Griffiths to Jonassen, 4 runs

1.1
1

Griffiths to Clarke, 1 run

0.6
.

Anderson to Jonassen, 0 runs

0.5
.

Anderson to Jonassen, 0 runs

0.4
1

Anderson to Clarke, 1 run

0.3
1

Anderson to Jonassen, 1 run

0.2
W

Anderson to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)

0.1
.

Anderson to Winfield-Hill, 0 runs

38.4
W

Glenn to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)

38.3
.

Glenn to Harris, 0 runs

38.2
.

Glenn to Harris, 0 runs

38.1
1

Glenn to Skelton, 1 run

37.6
.

Woolston to Harris, 0 runs

37.5
.

Woolston to Harris, 0 runs

37.4
1

Woolston to Skelton, 1 run

37.3
.

Woolston to Skelton, 0 runs

37.2
.

Woolston to Skelton, 0 runs

37.1
.

Woolston to Skelton, 0 runs

36.6
.

Glenn to Harris, 0 runs

36.5
1

Glenn to Skelton, 1 run

36.4
.

Glenn to Skelton, 0 runs

36.3
.

Glenn to Skelton, 0 runs

36.2
2

Glenn to Skelton, 2 runs

36.1
.

Glenn to Skelton, 0 runs

35.6
.

Woolston to Harris, 0 runs

35.5
.

Woolston to Harris, 0 runs

35.4
.

Woolston to Harris, 0 runs

35.3
W

Woolston to Anderson, appeal, wicket (bowled - Anderson)

35.2
1

Woolston to Skelton, 1 run

35.1
.

Woolston to Skelton, 0 runs

34.6
.

Glenn to Anderson, 0 runs

34.5
.

Glenn to Anderson, 0 runs

34.4
.

Glenn to Anderson, 0 runs

34.3
1

Glenn to Skelton, 1 run

34.2
.

Glenn to Skelton, 0 runs

34.1
1

Glenn to Anderson, 1 run

33.6
1

Woolston to Anderson, 1 run

33.5
1

Woolston to Skelton, 1 run

33.4
.

Woolston to Skelton, 0 runs

33.3
.

Woolston to Skelton, 0 runs

33.2
.

Woolston to Skelton, 0 runs

33.1
.

Woolston to Skelton, 0 runs

32.6
.

Jonassen to Anderson, 0 runs

32.5
.

Jonassen to Anderson, 0 runs

32.4
1

Jonassen to Skelton, 1 run

32.3
1

Jonassen to Anderson, 1 run

32.2
2

Jonassen to Anderson, 2 runs

32.1
.

Jonassen to Anderson, 0 runs

31.6
1

Woolston to Anderson, 1 run

31.5
.

Woolston to Anderson, 0 runs

31.4
.

Woolston to Anderson, 0 runs

31.3
.

Woolston to Anderson, 0 runs

31.2
1

Woolston to Skelton, 1 run

31.1
4

Woolston to Skelton, 4 runs

30.6
1

Jonassen to Skelton, 1 run

30.5
.

Jonassen to Skelton, 0 runs

30.4
1

Jonassen to Anderson, 1 run

30.3
.

Jonassen to Anderson, 0 runs

30.2
.

Jonassen to Anderson, 0 runs

30.1
.

Jonassen to Anderson, 0 runs

29.6
.

Glenn to Skelton, 0 runs

29.5
.

Glenn to Skelton, 0 runs

29.4
.

Glenn to Skelton, 0 runs

29.3
1

Glenn to Anderson, 1 run

29.2
.

Glenn to Anderson, 0 runs

29.1
.

Glenn to Anderson, 0 runs

28.6
.

Jonassen to Skelton, 0 runs

28.5
.

Jonassen to Skelton, 0 runs

28.4
1

Jonassen to Anderson, 1 run

28.3
.

Jonassen to Anderson, 0 runs

28.2
4

Jonassen to Anderson, 4 runs

28.1
.

Jonassen to Anderson, 0 runs

27.6
1

Glenn to Anderson, 1 run

27.5
.

Glenn to Anderson, 0 runs

27.4
.

Glenn to Anderson, 0 runs

27.3
4

Glenn to Anderson, 4 runs

27.2
.

Glenn to Anderson, 0 runs

27.1
2

Glenn to Anderson, 2 runs

26.6
.

Langston to Skelton, 0 runs

26.5
1

Langston to Anderson, 1 run

26.4
.

Langston to Anderson, 0 runs

26.3
.

Langston to Anderson, 0 runs

26.2
.

Langston to Anderson, 0 runs

26.1
.

Langston to Anderson, 0 runs

25.6
.

Glenn to Skelton, 0 runs

25.5
.

Glenn to Skelton, 0 runs

25.4
.

Glenn to Skelton, 0 runs

25.3
.

Glenn to Skelton, 0 runs

25.2
.

Glenn to Skelton, 0 runs

25.1
W

Glenn to Skelton, appeal, wicket (run out - Griffiths)

24.6
1

Langston to Skelton, 1 run

24.5
.

Langston to Skelton, 0 runs

24.4
.

Langston to Skelton, 0 runs

24.3
.

Langston to Skelton, 0 runs

24.2
1

Langston to Griffiths, 1 run

24.1
.

Langston to Griffiths, 0 runs

23.6
.

Glenn to Skelton, 0 runs

23.5
4

Glenn to Skelton, 4 runs

23.4
W

Glenn to Hazell, appeal, wicket (bowled - Hazell)

23.3
.

Glenn to Hazell, 0 runs

23.2
1

Glenn to Griffiths, 1 run

23.1
W

Glenn to Westley, appeal, wicket (caught - Westley)

22.6
.

Langston to Hazell, 0 runs

22.5
1

Langston to Westley, 1 run

22.4
.

Langston to Westley, 0 runs

22.3
1

Langston to Hazell, 1 run

22.2
.

Langston to Hazell, 0 runs

22.1
.

Langston to Hazell, 0 runs

21.6
1

Glenn to Hazell, 1 run

21.5
.

Glenn to Hazell, 0 runs

21.4
1

Glenn to Westley, 1 run

21.3
.

Glenn to Westley, 0 runs

21.2
.

Glenn to Westley, 0 runs

21.1
.

Glenn to Westley, 0 runs

20.6
.

Langston to Hazell, 0 runs

20.5
.

Langston to Hazell, 0 runs

20.4
.

Langston to Hazell, 0 runs

20.3
.

Langston to Hazell, 0 runs

20.2
.

Langston to Hazell, 0 runs

20.1
.

Langston to Hazell, 0 runs

20.1
1

Langston to Hazell, wide

19.6
1

Glenn to Hazell, 1 run

19.5
1

Glenn to Westley, 1 run

19.4
.

Glenn to Westley, 0 runs

19.3
.

Glenn to Westley, 0 runs

19.2
1

Glenn to Hazell, 1 run

19.1
.

Glenn to Hazell, 0 runs

18.6
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

18.5
1

Randle-Bissell to Hazell, 1 run

18.4
1

Randle-Bissell to Westley, 1 run

18.4
5

Randle-Bissell to Westley, 5 wides

18.3
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

18.2
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

18.1
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

17.6
1

Jonassen to Westley, 1 run

17.5
2

Jonassen to Westley, 2 runs

17.4
.

Jonassen to Westley, 0 runs

17.3
.

Jonassen to Westley, 0 runs

17.2
4

Jonassen to Westley, 4 runs

17.1
.

Jonassen to Westley, 0 runs

16.6
1

Randle-Bissell to Westley, 1 run

16.5
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

16.4
2

Randle-Bissell to Westley, 2 runs

16.3
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

16.2
1

Randle-Bissell to Hazell, 1 run

16.1
.

Randle-Bissell to Hazell, 0 runs

15.6
.

Jonassen to Westley, 0 runs

15.5
1

Jonassen to Hazell, 1 run

15.4
1

Jonassen to Westley, 1 run

15.3
2

Jonassen to Westley, 2 runs

15.2
.

Jonassen to Westley, 0 runs

15.1
.

Jonassen to Westley, 0 runs

14.6
4

Randle-Bissell to Hazell, 4 runs

14.6
2

Randle-Bissell to Westley, 2 wides

14.5
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

14.4
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

14.3
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

14.2
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

14.1
1

Randle-Bissell to Hazell, 1 run

13.6
.

Jonassen to Westley, 0 runs

13.5
1

Jonassen to Hazell, 1 run

13.4
.

Jonassen to Hazell, 0 runs

13.3
.

Jonassen to Hazell, 0 runs

13.2
4

Jonassen to Hazell, 4 runs

13.1
4

Jonassen to Hazell, 4 runs

12.6
.

Randle-Bissell to Westley, 0 runs

12.5
1

Randle-Bissell to Hazell, leg bye

12.4
.

Randle-Bissell to Hazell, 0 runs

12.3
1

Randle-Bissell to Westley, 1 run

12.2
1

Randle-Bissell to Hazell, 1 run

12.1
.

Randle-Bissell to Hazell, 0 runs

11.6
.

Woolston to Westley, 0 runs

11.5
2

Woolston to Westley, 2 runs

11.4
2

Woolston to Westley, 2 runs

11.3
.

Woolston to Westley, 0 runs

11.2
.

Woolston to Westley, 0 runs

11.1
.

Woolston to Westley, 0 runs

10.6
.

Randle-Bissell to Hazell, 0 runs

10.5
.

Randle-Bissell to Hazell, 0 runs

10.4
1

Randle-Bissell to Westley, 1 run

10.3
1

Randle-Bissell to Hazell, 1 run

10.2
4

Randle-Bissell to Hazell, 4 runs

10.1
1

Randle-Bissell to Westley, 1 run

9.6
.

Woolston to Hazell, 0 runs

9.5
1

Woolston to Westley, 1 run

9.4
.

Woolston to Westley, 0 runs

9.2
.

Woolston to Westley, 0 runs

9.1
.

Woolston to Westley, 0 runs

8.6
.

Rainey to Hazell, 0 runs

8.5
1

Rainey to Westley, 1 run

8.4
.

Rainey to Westley, 0 runs

8.4
1

Rainey to Westley, wide

8.3
2

Rainey to Westley, 2 runs

8.2
.

Rainey to Westley, 0 runs

8.1
1

Rainey to Hazell, 1 run

7.6
.

Woolston to Westley, 0 runs

7.5
.

Woolston to Westley, 0 runs

7.4
W

Woolston to Jones, wicket (lbw - Jones)

7.3
2

Woolston to Jones, 2 runs

7.2
.

Woolston to Jones, 0 runs

7.1
.

Woolston to Jones, 0 runs

6.6
4

Rainey to Hazell, 4 runs

6.5
.

Rainey to Hazell, 0 runs

6.4
.

Rainey to Hazell, 0 runs

6.3
.

Rainey to Hazell, 0 runs

6.2
.

Rainey to Hazell, 0 runs

6.1
.

Rainey to Hazell, 0 runs

5.6
4

Woolston to Jones, 4 runs

5.5
.

Woolston to Jones, 0 runs

5.4
.

Woolston to Jones, 0 runs

5.3
.

Woolston to Jones, 0 runs

5.2
.

Woolston to Jones, 0 runs

5.1
.

Woolston to Jones, 0 runs

4.6
.

Rainey to Hazell, 0 runs

4.5
.

Rainey to Hazell, 0 runs

4.4
1

Rainey to Jones, 1 run

4.3
.

Rainey to Jones, 0 runs

4.2
.

Rainey to Jones, 0 runs

4.1
1

Rainey to Hazell, 1 run

3.6
W

Woolston to Luff, appeal, wicket (caught - Luff)

3.5
.

Woolston to Luff, 0 runs

3.4
.

Woolston to Luff, 0 runs

3.3
.

Woolston to Luff, 0 runs

3.2
.

Woolston to Luff, 0 runs

3.1
.

Woolston to Luff, 0 runs

2.6
.

Rainey to Hazell, 0 runs

2.5
W

Rainey to Holland, appeal, wicket (caught - Holland)

2.4
W

wicket (bowled - Corney)

2.3
.

Rainey to Corney, 0 runs

2.2
4

Rainey to Corney, 4 runs

2.1
.

Rainey to Corney, 0 runs

1.6
2

Woolston to Luff, 2 runs

1.5
1

Woolston to Corney, 1 run

1.5
1

Woolston to Corney, wide

1.4
.

Woolston to Corney, 0 runs

1.3
.

Woolston to Corney, 0 runs

1.2
.

Woolston to Corney, 0 runs

1.1
.

Woolston to Corney, 0 runs

0.6
1

Rainey to Corney, 1 run

0.5
.

Rainey to Corney, 0 runs

0.4
.

Rainey to Corney, 0 runs

0.3
.

Rainey to Corney, 0 runs

0.2
.

Rainey to Corney, 0 runs

0.1
W

Rainey to Odgers, appeal, wicket (bowled - Odgers)