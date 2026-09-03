Highlights Yorkshire vs Somerset List a One-Day Cup, Women 03.09.2026
Anderson to Thomas, 0 runs
Anderson to Thomas, 0 runs
Anderson to Thomas, 0 runs
Anderson to Thomas, 4 runs
Anderson to Thomas, 0 runs
Skelton to Kalis, 0 runs
Skelton to Kalis, 0 runs
Skelton to Thomas, 1 run
Skelton to Thomas, 0 runs
Skelton to Kalis, bye
Skelton to Kalis, 0 runs
Anderson to Thomas, 4 runs
Anderson to Thomas, 0 runs
Anderson to Thomas, 0 runs
Anderson to Thomas, 0 runs
Anderson to Thomas, 0 runs
Anderson to Thomas, 0 runs
Griffiths to Kalis, 0 runs
Griffiths to Thomas, 1 run
Griffiths to Kalis, 1 run
Griffiths to Kalis, 4 runs
Griffiths to Kalis, 0 runs
Griffiths to Kalis, 0 runs
Anderson to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)
Anderson to Jonassen, 0 runs
Anderson to Jonassen, 0 runs
Anderson to Kalis, 1 run
Anderson to Kalis, 0 runs
appeal, wicket (caught - Clarke)
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 4 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 4 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 2 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Anderson to Clarke, 0 runs
Anderson to Clarke, 4 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 0 runs
Griffiths to Jonassen, 4 runs
Griffiths to Clarke, 1 run
Anderson to Jonassen, 0 runs
Anderson to Jonassen, 0 runs
Anderson to Clarke, 1 run
Anderson to Jonassen, 1 run
Anderson to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)
Anderson to Winfield-Hill, 0 runs
Glenn to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)
Glenn to Harris, 0 runs
Glenn to Harris, 0 runs
Glenn to Skelton, 1 run
Woolston to Harris, 0 runs
Woolston to Harris, 0 runs
Woolston to Skelton, 1 run
Woolston to Skelton, 0 runs
Woolston to Skelton, 0 runs
Woolston to Skelton, 0 runs
Glenn to Harris, 0 runs
Glenn to Skelton, 1 run
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Skelton, 2 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Woolston to Harris, 0 runs
Woolston to Harris, 0 runs
Woolston to Harris, 0 runs
Woolston to Anderson, appeal, wicket (bowled - Anderson)
Woolston to Skelton, 1 run
Woolston to Skelton, 0 runs
Glenn to Anderson, 0 runs
Glenn to Anderson, 0 runs
Glenn to Anderson, 0 runs
Glenn to Skelton, 1 run
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Anderson, 1 run
Woolston to Anderson, 1 run
Woolston to Skelton, 1 run
Woolston to Skelton, 0 runs
Woolston to Skelton, 0 runs
Woolston to Skelton, 0 runs
Woolston to Skelton, 0 runs
Jonassen to Anderson, 0 runs
Jonassen to Anderson, 0 runs
Jonassen to Skelton, 1 run
Jonassen to Anderson, 1 run
Jonassen to Anderson, 2 runs
Jonassen to Anderson, 0 runs
Woolston to Anderson, 1 run
Woolston to Anderson, 0 runs
Woolston to Anderson, 0 runs
Woolston to Anderson, 0 runs
Woolston to Skelton, 1 run
Woolston to Skelton, 4 runs
Jonassen to Skelton, 1 run
Jonassen to Skelton, 0 runs
Jonassen to Anderson, 1 run
Jonassen to Anderson, 0 runs
Jonassen to Anderson, 0 runs
Jonassen to Anderson, 0 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Anderson, 1 run
Glenn to Anderson, 0 runs
Glenn to Anderson, 0 runs
Jonassen to Skelton, 0 runs
Jonassen to Skelton, 0 runs
Jonassen to Anderson, 1 run
Jonassen to Anderson, 0 runs
Jonassen to Anderson, 4 runs
Jonassen to Anderson, 0 runs
Glenn to Anderson, 1 run
Glenn to Anderson, 0 runs
Glenn to Anderson, 0 runs
Glenn to Anderson, 4 runs
Glenn to Anderson, 0 runs
Glenn to Anderson, 2 runs
Langston to Skelton, 0 runs
Langston to Anderson, 1 run
Langston to Anderson, 0 runs
Langston to Anderson, 0 runs
Langston to Anderson, 0 runs
Langston to Anderson, 0 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Skelton, appeal, wicket (run out - Griffiths)
Langston to Skelton, 1 run
Langston to Skelton, 0 runs
Langston to Skelton, 0 runs
Langston to Skelton, 0 runs
Langston to Griffiths, 1 run
Langston to Griffiths, 0 runs
Glenn to Skelton, 0 runs
Glenn to Skelton, 4 runs
Glenn to Hazell, appeal, wicket (bowled - Hazell)
Glenn to Hazell, 0 runs
Glenn to Griffiths, 1 run
Glenn to Westley, appeal, wicket (caught - Westley)
Langston to Hazell, 0 runs
Langston to Westley, 1 run
Langston to Westley, 0 runs
Langston to Hazell, 1 run
Langston to Hazell, 0 runs
Langston to Hazell, 0 runs
Glenn to Hazell, 1 run
Glenn to Hazell, 0 runs
Glenn to Westley, 1 run
Glenn to Westley, 0 runs
Glenn to Westley, 0 runs
Glenn to Westley, 0 runs
Langston to Hazell, 0 runs
Langston to Hazell, 0 runs
Langston to Hazell, 0 runs
Langston to Hazell, 0 runs
Langston to Hazell, 0 runs
Langston to Hazell, 0 runs
Langston to Hazell, wide
Glenn to Hazell, 1 run
Glenn to Westley, 1 run
Glenn to Westley, 0 runs
Glenn to Westley, 0 runs
Glenn to Hazell, 1 run
Glenn to Hazell, 0 runs
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Hazell, 1 run
Randle-Bissell to Westley, 1 run
Randle-Bissell to Westley, 5 wides
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Jonassen to Westley, 1 run
Jonassen to Westley, 2 runs
Jonassen to Westley, 0 runs
Jonassen to Westley, 0 runs
Jonassen to Westley, 4 runs
Jonassen to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Westley, 1 run
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Westley, 2 runs
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Hazell, 1 run
Randle-Bissell to Hazell, 0 runs
Jonassen to Westley, 0 runs
Jonassen to Hazell, 1 run
Jonassen to Westley, 1 run
Jonassen to Westley, 2 runs
Jonassen to Westley, 0 runs
Jonassen to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Hazell, 4 runs
Randle-Bissell to Westley, 2 wides
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Hazell, 1 run
Jonassen to Westley, 0 runs
Jonassen to Hazell, 1 run
Jonassen to Hazell, 0 runs
Jonassen to Hazell, 0 runs
Jonassen to Hazell, 4 runs
Jonassen to Hazell, 4 runs
Randle-Bissell to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Hazell, leg bye
Randle-Bissell to Hazell, 0 runs
Randle-Bissell to Westley, 1 run
Randle-Bissell to Hazell, 1 run
Randle-Bissell to Hazell, 0 runs
Woolston to Westley, 0 runs
Woolston to Westley, 2 runs
Woolston to Westley, 2 runs
Woolston to Westley, 0 runs
Woolston to Westley, 0 runs
Woolston to Westley, 0 runs
Randle-Bissell to Hazell, 0 runs
Randle-Bissell to Hazell, 0 runs
Randle-Bissell to Westley, 1 run
Randle-Bissell to Hazell, 1 run
Randle-Bissell to Hazell, 4 runs
Randle-Bissell to Westley, 1 run
Woolston to Hazell, 0 runs
Woolston to Westley, 1 run
Woolston to Westley, 0 runs
Woolston to Westley, 0 runs
Woolston to Westley, 0 runs
Rainey to Hazell, 0 runs
Rainey to Westley, 1 run
Rainey to Westley, 0 runs
Rainey to Westley, wide
Rainey to Westley, 2 runs
Rainey to Westley, 0 runs
Rainey to Hazell, 1 run
Woolston to Westley, 0 runs
Woolston to Westley, 0 runs
Woolston to Jones, wicket (lbw - Jones)
Woolston to Jones, 2 runs
Woolston to Jones, 0 runs
Woolston to Jones, 0 runs
Rainey to Hazell, 4 runs
Rainey to Hazell, 0 runs
Rainey to Hazell, 0 runs
Rainey to Hazell, 0 runs
Rainey to Hazell, 0 runs
Rainey to Hazell, 0 runs
Woolston to Jones, 4 runs
Woolston to Jones, 0 runs
Woolston to Jones, 0 runs
Woolston to Jones, 0 runs
Woolston to Jones, 0 runs
Woolston to Jones, 0 runs
Rainey to Hazell, 0 runs
Rainey to Hazell, 0 runs
Rainey to Jones, 1 run
Rainey to Jones, 0 runs
Rainey to Jones, 0 runs
Rainey to Hazell, 1 run
Woolston to Luff, appeal, wicket (caught - Luff)
Woolston to Luff, 0 runs
Woolston to Luff, 0 runs
Woolston to Luff, 0 runs
Woolston to Luff, 0 runs
Woolston to Luff, 0 runs
Rainey to Hazell, 0 runs
Rainey to Holland, appeal, wicket (caught - Holland)
wicket (bowled - Corney)
Rainey to Corney, 0 runs
Rainey to Corney, 4 runs
Rainey to Corney, 0 runs
Woolston to Luff, 2 runs
Woolston to Corney, 1 run
Woolston to Corney, wide
Woolston to Corney, 0 runs
Woolston to Corney, 0 runs
Woolston to Corney, 0 runs
Woolston to Corney, 0 runs
Rainey to Corney, 1 run
Rainey to Corney, 0 runs
Rainey to Corney, 0 runs
Rainey to Corney, 0 runs
Rainey to Corney, 0 runs
Rainey to Odgers, appeal, wicket (bowled - Odgers)