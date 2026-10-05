Squads Brisbane Heat vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League, Women 22.11.2026

T20

BRH
BRH
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Playing

BRH
BRH
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First TeamSecond Team
de Klerk Nadine

all rounder

Beaumont Tammy

wicket keeper

McGrath Tahlia

all rounder

Harris Grace

all rounder

Penna Madeline

all rounder

Henry Chinelle

all rounder

Knott Charli

all rounder

Wilson Ella

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Bench

BRH
BRH
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no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet