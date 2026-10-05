Squads Brisbane Heat vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League, Women 22.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
de Klerk Nadine
all rounder
Beaumont Tammy
wicket keeper
Ginger Sienna
batsman
Brown Darcie
bowler
Glenn Sarah
bowler
Ecclestone Sophie
all rounder
Hamilton Lucy
bowler
McGrath Tahlia
all rounder
Hancock Nicola
bowler
Harris Grace
all rounder
Penna Madeline
all rounder
Henry Chinelle
all rounder
Saville Tabatha
batsman
Jonassen Jess
bowler
Schutt Megan
bowler
Knott Charli
all rounder
Wellington Amanda
bowler
O Neil Annie
batsman
Wilson Ella
all rounder
Parsons Grace
bowler
Wolvaardt Laura
batsman
Redmayne Georgia
wicket keeper
Rodrigues Jemimah
batsman
Match has not started yet