Caribbean Premier League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Aug 07, 2026
11:00 PM
Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
Aug 08, 2026
11:00 PM
St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
Aug 09, 2026
11:00 PM
Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
Aug 12, 2026
12:00 AM
Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
Aug 12, 2026
11:00 PM
St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
Aug 14, 2026
12:00 AM
Jamaica Kingsmen vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
Aug 14, 2026
11:00 PM
St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
Aug 16, 2026
12:00 AM
Jamaica Kingsmen vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
Aug 16, 2026
11:00 PM
St. Lucia Kings vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
Aug 19, 2026
12:00 AM
Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Sabina Park, Kingston
Aug 19, 2026
11:00 PM
St. Lucia Kings vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
Aug 20, 2026
11:00 PM
Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
Aug 21, 2026
11:00 PM
St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
Aug 22, 2026
11:00 PM
Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
Aug 23, 2026
11:00 PM
Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
Aug 25, 2026
11:00 PM
Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
Aug 26, 2026
11:00 PM
Trinbago Knight Riders vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
Aug 27, 2026
11:00 PM
St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
Aug 29, 2026
12:00 AM
Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
Aug 29, 2026
11:00 PM
Trinbago Knight Riders vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
Aug 30, 2026
11:00 PM
St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
Aug 31, 2026
09:00 PM
Trinbago Knight Riders vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
Sep 01, 2026
11:00 PM
St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
Sep 02, 2026
11:00 PM
Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Tarouba
Sep 03, 2026
11:00 PM
St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
Sep 04, 2026
11:00 PM
Guyana Amazon Warriors vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
Sep 06, 2026
12:00 AM
Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
Sep 06, 2026
02:00 PM
Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
Sep 06, 2026
11:00 PM
Barbados Royals vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
Sep 08, 2026
11:00 PM
Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
Sep 09, 2026
11:00 PM
Guyana Amazon Warriors vs St. Lucia Kings
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
Sep 10, 2026
11:00 PM
Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
Sep 11, 2026
11:00 PM
Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
Sep 13, 2026
12:00 AM
Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
Sep 13, 2026
11:00 PM
Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
Sep 16, 2026
11:00 PM
3rd Place vs 4th Place
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
Sep 18, 2026
12:00 AM
1st Place vs 2nd Place
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown
Sep 20, 2026
11:00 PM
Finalist 1 vs Finalist 2
Caribbean Premier League
Kensington Oval, Bridgetown