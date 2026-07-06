Caribbean Premier League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Aug 07, 2026

11:00 PM

Arnos Vale Ground, Kingstown

Aug 08, 2026

11:00 PM

Arnos Vale Ground, Kingstown

Aug 09, 2026

11:00 PM

Arnos Vale Ground, Kingstown

Aug 12, 2026

12:00 AM

Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

Aug 12, 2026

11:00 PM

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

Aug 14, 2026

12:00 AM

Sabina Park, Kingston

Aug 14, 2026

11:00 PM

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

Aug 16, 2026

12:00 AM

Sabina Park, Kingston

Aug 16, 2026

11:00 PM

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

Aug 19, 2026

12:00 AM

Sabina Park, Kingston

Aug 19, 2026

11:00 PM

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

Aug 20, 2026

11:00 PM

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

Aug 21, 2026

11:00 PM

St. Lucia Kings vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

Aug 22, 2026

11:00 PM

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

Aug 23, 2026

11:00 PM

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

Aug 25, 2026

11:00 PM

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

Aug 26, 2026

11:00 PM

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

Aug 27, 2026

11:00 PM

Warner Park, Basseterre

Aug 29, 2026

12:00 AM

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

Aug 29, 2026

11:00 PM

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

Aug 30, 2026

11:00 PM

Warner Park, Basseterre

Aug 31, 2026

09:00 PM

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

Sep 01, 2026

11:00 PM

Warner Park, Basseterre

Sep 02, 2026

11:00 PM

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

Sep 03, 2026

11:00 PM

Warner Park, Basseterre

Sep 04, 2026

11:00 PM

Providence Stadium, Providence

Sep 06, 2026

12:00 AM

Kensington Oval, Bridgetown

Sep 06, 2026

02:00 PM

Providence Stadium, Providence

Sep 06, 2026

11:00 PM

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

Sep 08, 2026

11:00 PM

Providence Stadium, Providence

Sep 09, 2026

11:00 PM

Providence Stadium, Providence

Sep 10, 2026

11:00 PM

Kensington Oval, Bridgetown

Sep 11, 2026

11:00 PM

Providence Stadium, Providence

Sep 13, 2026

12:00 AM

Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

Sep 13, 2026

11:00 PM

Kensington Oval, Bridgetown

Sep 16, 2026

11:00 PM

3rd Place vs 4th Place

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

Sep 18, 2026

12:00 AM

1st Place vs 2nd Place

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

Sep 20, 2026

11:00 PM

Finalist 1 vs Finalist 2

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

Caribbean Premier League Stadiums

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Providence Stadium

Providence, Guyana

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Brian Lara Stadium

Tarouba, Trinidad and Tobago

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Sir Vivian Richards Stadium

Antigua, Antigua and Barbuda

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Arnos Vale Ground

Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines

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Darren Sammy National Cricket Stadium

Gros Islet, Saint Lucia

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Kensington Oval

Bridgetown, Barbados

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Sabina Park

Kingston, Jamaica

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Warner Park

Basseterre, Saint Kitts and Nevis