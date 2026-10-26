Squads Boland vs Garden Route Badgers T20 T20 South Africa Cup 07.11.2026

T20

BOL
BOL
GRB
GRB

Playing

BOL
BOL
GRB
GRB
First TeamSecond Team
Adams Ferisco

all rounder

Baron Jevano

all rounder

Fortuin Clyde

wicket keeper

Hanabe Hlomla

wicket keeper

Mgijima Aviwe

all rounder

van Zyl Stiaan

all rounder

Bench

BOL
BOL
GRB
GRB

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet