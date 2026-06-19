Hardus Viljoen

Hardus Viljoen

bowler

Full name:Hardus Viljoen
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Boland

Joburg Super Kings

Paarl Royals

Texas Super Kings

Career Averages

Bowling

LeagueTestFirst classList aT20
Matches111595126
Innings219993122
Overs19.03366.3716.2443.3
Balls----
Maidens2622334
Runs941200742413602
Wickets1445131140
Avg9426.9832.3725.72
SR11445.3932.819
Eco4.943.565.928.12
BB11565
4w01151
5w02511
10w0500

Batting

LeagueTestFirst classList aT20
Matches111595126
Innings21625972
Not outs1192030
Runs262257629627
Balls Faced313717753498
Avg2615.7816.1214.92
SR83.8760.7283.53125.9
Fours42744041
Fifties0730
Sixies0541730
Highest201325441
Hundreds0100

Hardus Viljoen Schedule & Results

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultWashington Freedom vs Texas Super Kings

Washington Freedom vs Texas Super Kings

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

187

TEX

TEX

185

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

121

TEX

TEX

(5 ov.) 33/2

ResultTexas Super Kings vs Washington Freedom

Texas Super Kings vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

165

WAS

WAS

(18 ov.) 145/6

ResultTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

171

LOS

LOS

172

Hardus Viljoen News

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Hardus Viljoen's information is collected here first hand, you can find out how he trains, how he copes with the challenges on the cricket field and what motivates him to win.

‌WATCH, SA20 | Donavon Ferreir’s hawk-like effort draws incredible one-handed screamer 

‌WATCH, SA20 | Donavon Ferreir’s hawk-like effort draws incredible one-handed screamer 

There’s the orthodox way of doing things, and then there’s a way so seamless it makes the effort invisible. Donavon Ferreira did a similar act during the reverse clash of Joburg Super Kings against Sunrisers Eastern Cape after pulling off an incredible one-handed catch nonchalantly.

Hardus Viljoen09:45 AM, 16 November, 2020

Kings XI Punjab might still do well without a mega auction, predicts Aakash Chopra

Hardus Viljoen11:19 AM, 13 March, 2020

Reports | South African players reconsidering IPL participation amid coronavirus pandemic

Hardus Viljoen10:26 PM, 24 April, 2019

RCB vs KXIP | Player Ratings - Pacers backfire as Kings XI Punjab suffer 17-run loss to Royal Challengers Bangalore

Hardus Viljoen12:36 AM, 21 April, 2019

DC vs KXIP | Player Ratings: Chris Gayle heroic knock in vain as other batsmen fail to step up in Kings XI Punjab’s loss to Delhi Capitals

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

du Toit, Adrian

du Toit, Adrian

Baron, Jevano

Baron, Jevano

Phangiso, Aaron

Phangiso, Aaron

Miller, David

Miller, David

Siboto, Malusi

Siboto, Malusi

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Theron, Rusty

Theron, Rusty

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Vasconcelos, Ricardo

Vasconcelos, Ricardo