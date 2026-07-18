Paven Rathnayake

Paven Rathnayake

all rounder

Full name:Paven Rathnayake
Nationality:Sri lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Kandy Royals

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches213915
Innings130
Overs8.04.00
Balls---
Maidens000
Runs35250
Wickets000
Avg000
SR000
Eco4.376.250
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches213915
Innings333510
Not outs542
Runs963108099
Balls Faced1542130894
Avg34.3934.8312.37
SR62.4582.56105.31
Fours94867
Fifties150
Sixies14204
Highest16410723
Hundreds310

Paven Rathnayake Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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