Paven Rathnayake

T20 Lanka Premier League
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
DAM
KAN
Kandy Royals vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
KAN
187
DAM
205
Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
JAF
133
DAM
130
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
Kandy Royals vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
KAN
179
COL
182
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
DAM
151
KAN
194
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
DAM
180
GAL
178
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
Galle Gallants vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
GAL
154
KAN
165
Kandy Royals vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
KAN
GAL
Dambulla Sixers vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
DAM
176
COL
197
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
KAN
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
DAM
GAL
Galle Gallants vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
GAL
220
DAM
176
Kandy Royals vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
KAN
214
GAL
208
Colombo Kaps vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
COL
177
DAM
174
Kandy Royals vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
KAN
JAF
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
221
KAN
200
Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
JAF
DAM
(20 ov.) 203/8