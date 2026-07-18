Dewa Pawan Sandesh De Silva

Dewa Pawan Sandesh De Silva

all rounder

Full name:Dewa Pawan Sandesh De Silva

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Career Averages

Bowling

LeagueList a
Matches1
Innings1
Overs5.5
Balls-
Maidens0
Runs32
Wickets3
Avg10.66
SR11.66
Eco5.48
BB3
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueList a
Matches1
Innings1
Not outs0
Runs29
Balls Faced22
Avg29
SR131.81
Fours3
Fifties0
Sixies2
Highest29
Hundreds0

Dewa Pawan Sandesh De Silva Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Udana, Isuru

Udana, Isuru

Prasanna, Seekkuge

Prasanna, Seekkuge

Tharanga, Pulina

Tharanga, Pulina

Edirisinghe, Chamikara

Edirisinghe, Chamikara

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Karunaratne, Chamika

Karunaratne, Chamika

Hossain, Al-Amin

Hossain, Al-Amin

Lewis, Kennar

Lewis, Kennar