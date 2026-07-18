Dewa Pawan Sandesh De Silva

T20 Lanka Premier League
Kandy Royals vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
KAN
187
DAM
205
Kandy Royals vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
KAN
179
COL
182
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
DAM
151
KAN
194
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
KAN
Kandy Royals vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
KAN
169
COL
192
Galle Gallants vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
GAL
154
KAN
165
Kandy Royals vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
KAN
GAL
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
KAN
Kandy Royals vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
KAN
106
JAF
199
Kandy Royals vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
KAN
214
GAL
208
Jaffna Kings vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
JAF
221
KAN
200
Colombo Kaps vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
COL
203
KAN
135