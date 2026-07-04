Lahiru Udara Igalagamage

Lahiru Udara Igalagamage

wicket keeper

Full name:Lahiru Udara Igalagamage
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Sri Lanka

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches826456
Innings1110
Overs28.02.00
Balls---
Maidens200
Runs12380
Wickets600
Avg20.500
SR2800
Eco4.3940
BB400
4w100
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches826456
Innings1446052
Not outs1033
Runs533818011030
Balls Faced71132318826
Avg39.8331.5921.02
SR75.0477.69124.69
Fours618177116
Fifties32114
Sixies712427
Highest29011094
Hundreds830

Lahiru Udara Igalagamage Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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