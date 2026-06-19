Andre David Stephon Fletcher

Andre David Stephon Fletcher

wicket keeper

Full name:Andre David Stephon Fletcher
Nationality:Grenada
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Kandy Royals

Los Angeles Knight Riders

Mi Emirates

St. Kitts and Nevis Patriots

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches255471108272
Innings302065
Overs4.4038.113.27.0
Balls-----
Maidens00600
Runs2601428055
Wickets00222
Avg00714027.5
SR00114.54021
Eco5.5703.7267.85
BB00222
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches255471108272
Innings2552126105267
Not outs078432
Runs354950367823046648
Balls Faced549853005567
Avg14.1621.1131.1622.8128.28
SR64.48111.3700119.41
Fours426600569
Fifties26221234
Sixies75100292
Highest5484123132103
Hundreds00513

Andre David Stephon Fletcher Schedule & Results

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultLos Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Los Angeles Knight Riders vs Washington Freedom

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

108

WAS

WAS

110

ResultLos Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Los Angeles Knight Riders vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

175

TEX

TEX

173

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

UpcomingWashington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Washington Freedom vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

LOS

LOS

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingTexas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Texas Super Kings vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

LOS

LOS

T20 Lanka Premier League

Caribbean Premier League

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

St. Kitts and Nevis Patriots vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

SKN

SKN

TKR

TKR

UpcomingSt. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

St. Lucia Kings vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

SKN

SKN

UpcomingJamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Jamaica Kingsmen vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

St. Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

JAM

JAM

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

St. Kitts and Nevis Patriots vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

STL

STL

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Guyana Amazon Warriors vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

Andre Fletcher News

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If you are a fan of cricketer Andre Fletcher, then right now you can find out the latest news about him, how his training is going, how his colleagues treat him and what cricket tournaments are waiting for him.

AI Simulation, CPL | St Kitts and Nevis Patriots start campaign with high-scoring win

AI Simulation, CPL | St Kitts and Nevis Patriots start campaign with high-scoring win

As per Artificial Intelligence, St Kitts and Nevis Patriots will beat Antigua and Barbuda Falcons by five wickets in the first match of the Caribbean Premier League 2025 season. Andre Fletcher and Evin Lewis will play stellar roles with the bat to help SKNP chase down a mammoth total in Basseterre.

Andre Fletcher05:56 PM, 07 July, 2025

LAKR vs SF Review | Andre Fletcher’s swashbuckling century helps LAKR end campaign on winning note in rain-inflicted game

Andre Fletcher07:28 PM, 15 July, 2024

‌KF vs DS | Twitter reacts as Hasaranga’s four-for decimates Sixers to keep Falcons alive

Andre Fletcher05:26 PM, 15 July, 2024

KF vs DS | Twitter reacts to Andre Fletcher’s back-to-back no-look sixes bemusing Mohammad Nabi

Andre Fletcher10:12 PM, 17 February, 2024

ILT20 | Twitter stunned as Andre Fletcher effortlessly smashes colossal 'no look six' for 110 meters

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