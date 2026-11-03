Squads Northern Districts Women vs Wellington Blaze T20 Super Smash, Women 16.01.2027

T20

NOR
NOR
WEL
WEL

Playing

NOR
NOR
WEL
WEL
First TeamSecond Team
Baird Nicole

all rounder

Bryant Rachel

all rounder

Gurrey Caitlin

wicket keeper

Kareem Yasmeen

no information yet

Hamilton Antonia

wicket keeper

Lamplough Marina

all rounder

Jetly Xara

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Topp Holly

batsman

Kerr JM

bowler

Mackinder Sam

all rounder

Watkin Jess

all rounder

McFadyen Jess

wicket keeper

McKenzie Isla

no information yet

Bench

NOR
NOR
WEL
WEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet