Squads Northern Districts Women vs Wellington Blaze T20 Super Smash, Women 16.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agafili Carol
batsman
Baird Nicole
all rounder
Athapaththu Chamari
all rounder
Bryant Rachel
all rounder
Downes Marama
bowler
Burns Rebecca
batsman
Gurrey Caitlin
wicket keeper
Codyre Natasha Emma
batsman
Kareem Yasmeen
no information yet
Francis Hannah
bowler
Knight Kayley
bowler
Hamilton Antonia
wicket keeper
Lamplough Marina
all rounder
Jetly Xara
all rounder
Patel Nensi
bowler
Kerr Amelia
all rounder
Topp Holly
batsman
Kerr JM
bowler
Wakelin Tash
batsman
Mackinder Sam
all rounder
Watkin Jess
all rounder
McFadyen Jess
wicket keeper
Wolland Eve
batsman
McKenzie Isla
no information yet
Match has not started yet