Results Score Lancashire Thunder vs Warwickshire T20 T20 Blast, Women 28.06.2026

T20

LAT
LAT

159

WAR
WAR

160

Best Players

batterRB4s6sSR
Kesteven Tilly735580132.73
Lamb Emmaall rounder271740158.82
bowlerOMRWECOWDNB
Davis Georgiabowler4041110.2500
Baker Hannahbowler403017.510

Latest Highlights

19.6
1

Mary Taylor to Norris, 1 run

19.5
W

OUT! Run out. Cross defends for a run. She is then run out at the bowler's end, after some good fielding by Mary Taylor.

19.4
1

Mary Taylor to Norris, 1 run

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