Results Score Lancashire Thunder vs Warwickshire T20 T20 Blast, Women 28.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Kesteven Tilly
|73
|55
|8
|0
|132.73
|Lamb Emmaall rounder
|27
|17
|4
|0
|158.82
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Davis Georgiabowler
|4
|0
|41
|1
|10.25
|0
|0
|Baker Hannahbowler
|4
|0
|30
|1
|7.5
|1
|0
Latest Highlights
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19.6
1
Mary Taylor to Norris, 1 run
19.5
W
OUT! Run out. Cross defends for a run. She is then run out at the bowler's end, after some good fielding by Mary Taylor.
19.4
1
Mary Taylor to Norris, 1 run