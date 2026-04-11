Hannah Baker

Hannah Baker

bowler

Full name:Hannah Baker
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Birmingham Phoenix Women

Warwickshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings2
Overs7.0
Balls-
Maidens0
Runs31
Wickets5
Avg6.2
SR8.4
Eco4.42
BB8
4w1
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Hannah Baker Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Jones, Amy

Jones, Amy

Pavely, Charis

Pavely, Charis

Wong, Issy

Wong, Issy

Flintoff, Tess

Flintoff, Tess

Perry, Ellyse

Perry, Ellyse

Burns, Erin

Burns, Erin

Maqsood, Abtaha

Maqsood, Abtaha