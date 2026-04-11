Georgia Katie Davis

Georgia Katie Davis

bowler

Full name:Georgia Katie Davis
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Warwickshire Women

Welsh Fire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches4
Innings2
Overs8.0
Balls-
Maidens0
Runs31
Wickets3
Avg10.33
SR16
Eco3.87
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches4
Innings0
Not outs2
Runs6
Balls Faced8
Avg-3
SR75
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest3
Hundreds0

Georgia Katie Davis Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Green, Maddy

Green, Maddy

Windsor, Emily

Windsor, Emily

Beaumont, Tammy

Beaumont, Tammy

Ellis, Bethan

Ellis, Bethan

Morris, Fi

Morris, Fi

Bryce, Sarah

Bryce, Sarah

Luus, Sune

Luus, Sune

Griffiths, Alex

Griffiths, Alex

Jonassen, Jess

Jonassen, Jess

Nicholas, Claire

Nicholas, Claire