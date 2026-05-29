H2h Derbyshire vs Nottinghamshire T20 T20 Blast 29.05.2026

T20

County Ground

DER
DER

234

NOT
NOT

211

Derbyshire vs Nottinghamshire

List a, One-Day Cup

DERDerbyshire

341

NOTNottinghamshire

214

T20, T20 Blast

NOTNottinghamshire

153

DERDerbyshire

199

T20, T20 Blast

DERDerbyshire

162

NOTNottinghamshire

120