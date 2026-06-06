Cricket
Live Score
News
Points Table
Players
Teams
Stadiums
Cricket Predictions
Cricket Betting Sites
Cricket Betting Apps
Cricket Odds
Football
Live Score
News
Football Betting Sites
Football Betting Apps
Kabaddi
Live Score
News
Kabaddi Betting Sites
Kabaddi Betting Apps
SC Reviews
Best Betting Sites
Best Betting Apps
Best Betting Bonuses
Deposit Methods
Betting Sites with Instant Withdrawal
Odds Calculator
SC Blog
IPL
Pro Kabaddi League
Quizzes
On This Day
Best in Cricket
SC Video
Cricket
Football
Kabaddi
SC Reviews
SC Blog
SC Video
Follow us
Log in
Home
>
Cricket
>
Results
>
T20
>
T20 Blast
>
Durham vs Northamptonshire
>
H2h
H2h Durham vs Northamptonshire T20 T20 Blast 06.06.2026
Jun 06, 2026
T20
Riverside Ground
06:00
PM
DUR
138
NOR
145
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Durham vs Northamptonshire
Aug 15, 2025
List a, One-Day Cup
Durham
171
Northamptonshire
321
Jul 18, 2025
T20, T20 Blast
Durham
204
Northamptonshire
203
Jun 13, 2025
T20, T20 Blast
Northamptonshire
142
Durham
157