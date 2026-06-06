H2h Durham vs Northamptonshire T20 T20 Blast 06.06.2026

T20

Riverside Ground

DUR
DUR

138

NOR
NOR

145

Durham vs Northamptonshire

List a, One-Day Cup

DURDurham

171

NORNorthamptonshire

321

T20, T20 Blast

DURDurham

204

NORNorthamptonshire

203

T20, T20 Blast

NORNorthamptonshire

142

DURDurham

157