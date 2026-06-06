Squads Durham vs Northamptonshire T20 T20 Blast 06.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Clark Graham
batsman
Lynn Chris
batsman
Lees Alex
batsman
Vasconcelos Ricardo
wicket keeper
Robinson Oliver
wicket keeper
McSweeney Nathan
all rounder
Ackermann Colin
all rounder
Willey David
all rounder
McKinney Ben Stewart
batsman
Broad Justin
all rounder
Rhodes Will
all rounder
Zaib Saif
all rounder
Aldridge Kasey
all rounder
McManus Lewis
wicket keeper
Raine Ben
all rounder
Harrison Calvin
bowler
Sowter Nathan
bowler
Sales James
batsman
Parkinson Callum
bowler
Sanderson Ben
bowler
Minto James
no information yet
Scrimshaw George
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Bedingham David
wicket keeper
Bartlett George
batsman
Drissell George
bowler
James Kimber Louis Philip
wicket keeper
Kohli Virat
batsman
Miller Angus H
all rounder
Mustard Haydon Samuel
no information yet
Procter Luke
all rounder
Potts Matty
bowler
Weatherall Raphael A
bowler
Robinson Luke
no information yet