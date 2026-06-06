Squads Durham vs Northamptonshire T20 T20 Blast 06.06.2026

T20

Riverside Ground

DUR
DUR

138

NOR
NOR

145

Playing

DUR
DUR
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Lynn Chris

batsman

Lees Alex

batsman

Vasconcelos Ricardo

wicket keeper

Robinson Oliver

wicket keeper

McSweeney Nathan

all rounder

Ackermann Colin

all rounder

Willey David

all rounder

Broad Justin

all rounder

Rhodes Will

all rounder

Zaib Saif

all rounder

Aldridge Kasey

all rounder

McManus Lewis

wicket keeper

Raine Ben

all rounder

Minto James

no information yet

Bench

DUR
DUR
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Bedingham David

wicket keeper

Miller Angus H

all rounder

Mustard Haydon Samuel

no information yet

Procter Luke

all rounder

Robinson Luke

no information yet