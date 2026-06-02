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H2h
H2h Hampshire vs Sussex T20 T20 Blast 02.06.2026
Jun 02, 2026
T20
Rose Bowl
06:00
PM
HAM
173
SUS
144
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Hampshire vs Sussex
Sep 08, 2025
First class, County Championship
Sussex
(22 ov.) 42/3
Hampshire
226
Jul 13, 2025
T20, T20 Blast
Hampshire
171
Sussex
167
Jul 05, 2025
T20, T20 Blast
Sussex
134
Hampshire
196
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