H2h Hampshire vs Sussex T20 T20 Blast 02.06.2026

T20

Rose Bowl

HAM
HAM

173

SUS
SUS

144

Hampshire vs Sussex

First class, County Championship

SUSSussex

(22 ov.) 42/3

HAMHampshire

226

T20, T20 Blast

HAMHampshire

171

SUSSussex

167

T20, T20 Blast

SUSSussex

134

HAMHampshire

196
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