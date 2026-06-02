Squads Hampshire vs Sussex T20 T20 Blast 02.06.2026

T20

Rose Bowl

HAM
HAM

173

SUS
SUS

144

Playing

HAM
HAM
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Simpson John

wicket keeper

Dawson Liam

all rounder

Alsop Tom

wicket keeper

Lamb Danny

all rounder

Fuller James

all rounder

Price Tom

batsman

Lumsden Manny

no information yet

Bench

HAM
HAM
SUS
SUS
First TeamSecond Team
Neal Andrew

no information yet

Clark Tom

batsman

Orr Ali

batsman

Potgieter Delano

all rounder

Foreman Bertie

all rounder