Squads Hampshire vs Sussex T20 T20 Blast 02.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Vince James
batsman
Hughes Daniel
batsman
Albert Toby Edward
batsman
Ward Harrison
batsman
Weatherley Joe
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Prest Thomas James
all rounder
Simpson John
wicket keeper
Dawson Liam
all rounder
Alsop Tom
wicket keeper
Stubbs Tristan
batsman
Leaning Jack
batsman
Cartwright Hilton
all rounder
Lamb Danny
all rounder
Fuller James
all rounder
Price Tom
batsman
Currie Scott
bowler
Briggs Danny
bowler
Lumsden Manny
no information yet
Mills Tymal
bowler
Wood Chris
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Lehmann Jake
batsman
Carson Jack
bowler
Neal Andrew
no information yet
Clark Tom
batsman
Orr Ali
batsman
Currie Bradley
bowler
Potgieter Delano
all rounder
Foreman Bertie
all rounder