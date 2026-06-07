H2h Leicestershire vs Yorkshire T20 T20 Blast 07.06.2026

T20

Grace Road

LEI
LEI

147

YOR
YOR

135

Leicestershire vs Yorkshire

T20, T20 Blast

LEILeicestershire

185

YORYorkshire

188

T20, T20 Blast

YORYorkshire

213

LEILeicestershire

107