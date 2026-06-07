Squads Leicestershire vs Yorkshire T20 T20 Blast 07.06.2026

T20

Grace Road

LEI
LEI

147

YOR
YOR

135

Playing

LEI
LEI
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Ahmed Rehan

all rounder

Lyth Adam

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Tattersall Jonathan

wicket keeper

Ali Moeen

all rounder

Cox Ben

wicket keeper

Green Ben

all rounder

Ashraf Faheem

all rounder

Bess Dom

bowler

Holland Ian

all rounder

Davey Josh

all rounder

Ali Hasan

bowler

Green Alex M

no information yet

Chohan Jafer

all rounder

Bench

LEI
LEI
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Hill George

all rounder

Hull Josh

bowler

Mike Ben

all rounder