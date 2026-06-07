Squads Leicestershire vs Yorkshire T20 T20 Blast 07.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Rehan
all rounder
Lyth Adam
batsman
Patel Rishi
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Luxton William
batsman
Turner Ashton
batsman
Wharton James Henry
batsman
Tattersall Jonathan
wicket keeper
Ali Moeen
all rounder
Cox Ben
wicket keeper
Revis Matthew L
batsman
Green Ben
all rounder
Ashraf Faheem
all rounder
Trevaskis Liam
bowler
Bess Dom
bowler
Holland Ian
all rounder
Tye Andrew
bowler
Davey Josh
all rounder
Ali Hasan
bowler
Green Alex M
no information yet
Chohan Jafer
all rounder
Bench
|First Team
|Second Team
Budinger SG
batsman
Cliff Benjamin Michael
bowler
Eskinazi Stevie
batsman
Hill George
all rounder
Hull Josh
bowler
Milnes Matt
bowler
Mike Ben
all rounder
Moriarty Daniel
bowler